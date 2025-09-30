Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Спор, возникший из сделки купли-продажи долей, является арбитрабельным и не имеет признаков корпоративного — Верховный Суд

21:11, 30 сентября 2025
Такие правоотношения не имеют корпоративного характера, не связаны с созданием, управлением или прекращением деятельности общества, а также не содержат производных требований относительно регистрации имущества или имущественных прав.
Спор, возникший из сделки купли-продажи долей, является арбитрабельным и не имеет признаков корпоративного — Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на взыскание долей в обществе по договору купли-продажи является арбитрабельным и подлежит рассмотрению международным коммерческим арбитражем в соответствии с действующей арбитражной оговоркой, согласованной сторонами.

Такие правоотношения не имеют корпоративного характера, не связаны с созданием, управлением или прекращением деятельности общества, а также не содержат производных требований относительно регистрации имущества или имущественных прав. В связи с этим они не подпадают под исключения, предусмотренные п. 13 ч. 1 ст. 20 и п. 2 ч. 1 ст. 22 ХПК Украины.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/10001/24:

Продавцы долей обратились в суд с иском к обществу и австралийской компании о взыскании долей и определении их размера в уставных капиталах в связи с ненадлежащим выполнением компанией условий договора купли-продажи, в частности относительно своевременной и полной оплаты покупной цены (отсроченного платежа).

Компания обратилась с ходатайством оставить иск без рассмотрения из-за наличия между сторонами арбитражной оговорки о передаче споров по договору в международный коммерческий арбитраж.

Хозяйственный суд определением, с которым согласился апелляционный хозяйственный суд, оставил иск без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины.

КХС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, подчеркнув, что спор, возникающий из сделки купли-продажи долей, может быть передан на рассмотрение международного коммерческого арбитража, если стороны заключили соответствующую арбитражную оговорку. Подписание такой оговорки свидетельствует о свободном волеизъявлении сторон относительно передачи споров в арбитраж.

Таким образом, при наличии действующего арбитражного соглашения и своевременного возражения ответчика против рассмотрения дела в хозяйственном суде исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения. Споры, касающиеся сделок относительно корпоративных прав, не подпадают под законодательные запреты передачи их на рассмотрение международного коммерческого арбитража.

Предпочтение хозяйственному суду вместо арбитража, предусмотренного сторонами в договоре, противоречит принципу добросовестности, если не доказана недействительность, утрата силы или неисполнимость арбитражного соглашения. КХС ВС отметил, что такая позиция согласуется с выводами Верховного Суда, изложенными в постановлении от 3 мая 2023 года по делу №924/497/22.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області