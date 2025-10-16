На Прикарпатті суд оштрафував водія, який після зауваження розтрощив чуже авто сокирою

Чоловік проїхав на червоне світло, посварився з іншим водієм і під час конфлікту ударив його автомобіль сокирою.

На Прикарпатті суд оштрафував чоловіка, який через зауваження розбив водієві авто сокирою. Вирок у справі №344/17644/25 виніс Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області.

У матеріалах справи зазначається, що інцидент стався у серпні 2025 року на вул. Василіянок в Івано-Франківську.

Обвинувачений на Skoda Fabia проїхав на червоний сигнал світлофора. Порушення побачив водій Opel Astra і через вікно зробив обвинуваченому зауваження.

Сварка між водіями продовжилася біля будинку № 34. Під час конфлікту чоловік вийняв із салону автомобіля сокиру та 7 разів вдарив Opel, пошкодивши вітрове, праве переднє та заднє скло, зовнішнє дзеркало і задні ліхтарі.

На суді обвинувачений визнав свою вину, а суд врахував, що він має на утриманні малолітню дитину та не стоїть на обліку у нарколога та психіатра.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Також суд стягнув з чоловіка в дохід держави 4011 гривень 30 копійок процесуальних витрат в кримінальному провадженні за проведення експертиз.

Вирок суду може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги.

