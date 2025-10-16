Практика судов
На Прикарпатье суд оштрафовал водителя, который после замечания разбил чужой автомобиль топором

12:06, 16 октября 2025
На Прикарпатье суд оштрафовал мужчину, который из-за замечания разбил водителю автомобиль топором. Приговор по делу №344/17644/25 вынес Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области.

В материалах дела указано, что инцидент произошел в августе 2025 года на ул. Василиянок в Ивано-Франковске.

Обвиняемый на Skoda Fabia проехал на красный сигнал светофора. Нарушение увидел водитель Opel Astra и через окно сделал обвиняемому замечание.

Ссора между водителями продолжилась у дома № 34. Во время конфликта мужчина достал из салона автомобиля топор и 7 раз ударил по Opel, повредив лобовое, правое переднее и заднее стекло, наружное зеркало и задние фонари.

В суде обвиняемый признал свою вину, а суд учел, что у него на содержании малолетний ребенок и он не состоит на учете у нарколога и психиатра.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

Также суд взыскал с мужчины в доход государства 4011 гривен 30 копеек процессуальных расходов по уголовному производству за проведение экспертиз.

Приговор суда может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы.

