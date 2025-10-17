Апеляційний суд поновив справу про стягнення 73 тисяч гривень боргу попри відсутність зв’язку з відповідачем

Херсонський апеляційний суд дозволив розглядати справу про борг без підтвердження вручення документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд скасував рішення про повернення позову та поновив розгляд справи про стягнення 73 тисяч гривень боргу. Про це розповіли у суді.

Подання позову та залишення заяви без руху

У серпні 2025 року представник позивача ТОВ «Діджи Фінанс» через систему «Електронний суд» звернувся до суду з позовом до громадянина В. про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 73635,11 грн.

Ухвалою міського суду позовну заяву залишено без руху з тих підстав, що позивачем не надано доказів надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів та не виконані вимоги ч.1 ст.177 ЦПК України, щодо долучення до позовної заяви її копії та копій всіх документів, що додаються до неї для направлення/вручення судом таких документів відповідачу. Надано позивачеві п’ятиденний строк на усунення вказаних недоліків з дня отримання ухвали про залишення заяви без руху.

Неможливість вручення документів через окупацію

Представником позивача було надано до суду заяву про усунення недоліків позовної заяви, в якій останній повідомив суд, що у зв’язку із тим, що зареєстроване місце проживання відповідача на непідконтрольній території України, а інша зареєстрована адреса проживання/перебування у позивача відсутня, відсутня інформація про зареєстрований електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС відповідача, позивач не має змоги направити копію позовної заяви з додатками засобами поштового зв’язку, відповідно до ст.177 ЦПК України, на підставі чого просить суд виклик відповідача здійснювати через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України. Представник звернув увагу, що разом з позовною заявою ними було подано клопотання про неможливість надіслати позовну заяву та додатки через поштову службу.

Ухвалою суду від 21 серпня 2025 року позовну заяву ТОВ «Діджи Фінанс» визнано неподаною та повернуто позивачу. Вказане судове рішення мотивовано тим, що позивачем у визначений судом строк недоліки позовної заяви не усунуто, а тому відповідно до ч.3 ст.185 ЦПК України позов слід вважати неподаним і повернути позивачу.

Не погодившись з ухвалою представник позивача подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції, вирішити питання про розподіл судових витрат.

Апеляційне оскарження та висновки суду

Колегія суддів апеляційного суду скаргу ТОВ «Діджі Фінанс» задовільнила, ухвалу міського суду від 21 серпня 2025 року скасувала, справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду, з огляду на наступне.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) наголошує на тому, що право на доступ до суду має бути ефективним. Реалізуючи пункт 1 статті 6 Конвенції, кожна держава-учасниця Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Разом із тим не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним (§ 59 рішення ЄСПЛ у справі «De Geouffre de la Pradelle v. France» від 16 грудня 1992 року, заява № 12964/87).

Статтею 177 ЦПК України визначено документи, що подаються до позовної заяви. Частиною першою цієї статті передбачено, що позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. У разі подання до суду позовної заяви та документів, що додаються до неї, в електронній формі через електронний кабінет позивач зобов’язаний додати до позовної заяви доказ надсилання іншим учасникам справи копій поданих до суду документів з урахуванням положень статті 43 цього Кодексу.

Згідно ч.7 ст.43 ЦПК України у разі подання до суду в електронній формі заяви по суті справи, зустрічного позову, заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, заяви про зміну предмета або підстав позову, заяви про залучення третьої особи, апеляційної скарги, касаційної скарги та документів, що до них додаються, учасник справи зобов`язаний надати доказ надсилання таких матеріалів іншим учасникам справи.

Такі документи в електронній формі направляються з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а у разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладення.

Отже, наведеними нормами процесуального права встановлено обов’язок всіх учасників судового процесу дотримуватися процедур, визначених законодавством, нехтування якими призводить до суттєвих негативних наслідків.

Разом з тим, колегія суддів наголосила, що згідно практики Європейського суду з прав людини, реалізуючи положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, необхідно уникати занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним. Надмірний формалізм при вирішення питання щодо прийняття позовної заяви або скарги є порушенням права на справедливий судовий захист.

Загальновідомими є обставини щодо запровадження на всій території України з 24.02.2022 року воєнного стану внаслідок збройної агресії російської федерації. Згідно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, населені пункти Олешківського району Херсонської області з 24.02.2022 року до теперішнього часу є тимчасово окупованою територією.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, останнім відомим позивачеві місцем проживання відповідача є територія, яка згідно наведеного вище Переліку є тимчасово окупованою та відповідно не має поштового або іншого сполучення.

При цьому статтею 12-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться на тимчасово окупованій території, суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають електронного кабінету, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання.

Суд викликає або повідомляє таких учасників справи про дату, час і місце інших судових засідань чи про вчинення відповідної процесуальної дії через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання або вчинення відповідної процесуальної дії. З опублікуванням такого оголошення відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

За результатом апеляційного розгляду, а також враховуючи визначений законом порядок виклику в суд та повідомлення про судове рішення учасника справи, остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи якого знаходиться на тимчасово окупованій території, який не має офіційної електронної адреси, Херсонський апеляційний суд вважав, що повернення позовної заяви з підстав ненадання доказів надсилання її копії особі, яка перебуває на тимчасово окупованій території, а також за конкретних обставин цієї саме справи, не надання суду копії позовної заяви з додатками до неї, які суд через відсутність поштового або іншого сполучення до місця проживання відповідача фактично позбавлений можливості направити їх, є проявом надмірного формалізму та об’єктивною перешкодою у доступі позивача до судочинства (справа №766/12210/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.