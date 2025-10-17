Апелляционный суд возобновил дело о взыскании 73 тысяч гривен долга, несмотря на отсутствие связи с ответчиком

Херсонский апелляционный суд разрешил рассматривать дело по долгу без подтверждения вручения документов.

Херсонский апелляционный суд отменил решение о возвращении иска и возобновил рассмотрение дела о взыскании 73 тысяч гривен долга. Об этом сообщили в суде.

Подача иска и оставление заявления без движения

В августе 2025 года представитель истца ООО «Диджи Финанс» через систему «Электронный суд» обратился в суд с иском к гражданину В. о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 73 635,11 грн.

Определением городского суда исковое заявление оставлено без движения на том основании, что истцом не предоставлены доказательства отправки письмом с описью вложения другим участникам дела копий поданных в суд документов и не выполнены требования ч. 1 ст. 177 ГПК Украины относительно приобщения к исковому заявлению его копии и копий всех документов, которые прилагаются к нему, для направления/вручения судом таких документов ответчику. Истцу предоставлен пятидневный срок для устранения указанных недостатков со дня получения определения об оставлении заявления без движения.

Невозможность вручения документов из-за оккупации

Представителем истца было подано в суд заявление об устранении недостатков искового заявления, в котором последний сообщил суду, что в связи с тем, что зарегистрированное место жительства ответчика находится на неподконтрольной территории Украины, а другой зарегистрированный адрес проживания/пребывания у истца отсутствует, отсутствует информация о зарегистрированном электронном кабинете в подсистеме «Электронный суд» ЕСИТС ответчика, истец не имеет возможности направить копию искового заявления с приложениями средствами почтовой связи в соответствии со ст. 177 ГПК Украины, на основании чего просит суд осуществлять вызов ответчика посредством объявления на официальном веб-сайте судебной власти Украины. Представитель обратил внимание, что вместе с исковым заявлением ими было подано ходатайство о невозможности направить исковое заявление и приложения через почтовую службу.

Определением суда от 21 августа 2025 года исковое заявление ООО «Диджи Финанс» признано неподанным и возвращено истцу. Указанное судебное решение мотивировано тем, что истцом в установленный судом срок недостатки искового заявления не устранены, а потому в соответствии с ч. 3 ст. 185 ГПК Украины иск следует считать неподанным и вернуть истцу.

Не согласившись с определением, представитель истца подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, а также решить вопрос о распределении судебных расходов.

Апелляционное обжалование и выводы суда

Коллегия судей апелляционного суда жалобу ООО «Диджи Финанс» удовлетворила, определение городского суда от 21 августа 2025 года отменила, дело направила в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения, исходя из следующего.

Суд, осуществляя правосудие на принципах верховенства права, обеспечивает каждому право на справедливый суд и уважение к другим правам и свободам, гарантированным Конституцией и законами Украины, а также международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины (статья 2 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей»).

Европейский суд по правам человека (далее — ЕСПЧ) подчёркивает, что право на доступ к суду должно быть эффективным. Реализуя пункт 1 статьи 6 Конвенции, каждое государство-участник Конвенции вправе устанавливать правила судебной процедуры, в том числе процессуальные запреты и ограничения, цель которых — не допустить беспорядочного движения судебного процесса. Вместе с тем не должно быть чрезмерно формального отношения к установленным законом требованиям, так как доступ к правосудию должен быть не только фактическим, но и реальным (§ 59 решения ЕСПЧ по делу «De Geouffre de la Pradelle v. France» от 16 декабря 1992 года, заявление № 12964/87).

Статьёй 177 ГПК Украины определены документы, подаваемые к исковому заявлению. Частью первой этой статьи предусмотрено, что истец обязан добавить к исковому заявлению его копии и копии всех документов, прилагаемых к нему, в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. В случае подачи в суд искового заявления и документов, прилагаемых к нему, в электронной форме через электронный кабинет истец обязан добавить к исковому заявлению доказательство отправки другим участникам дела копий поданных в суд документов с учётом положений статьи 43 данного Кодекса.

Согласно ч. 7 ст. 43 ГПК Украины в случае подачи в суд в электронной форме заявления по существу дела, встречного иска, заявления об увеличении или уменьшении исковых требований, заявления об изменении предмета или основания иска, заявления о привлечении третьего лица, апелляционной жалобы, кассационной жалобы и документов, прилагаемых к ним, участник дела обязан предоставить доказательство отправки таких материалов другим участникам дела.

Такие документы в электронной форме направляются с использованием Единой судебной информационно-коммуникационной системы или её отдельной подсистемы (модуля), обеспечивающей обмен документами, путём направления в электронный кабинет другого участника дела, а при отсутствии у другого участника дела электронного кабинета либо сведений о его наличии — в бумажной форме письмом с описью вложения.

Таким образом, приведёнными нормами процессуального права установленa обязанность всех участников судебного процесса соблюдать процедуры, определённые законодательством, несоблюдение которых приводит к существенным негативным последствиям.

Вместе с тем коллегия судей подчеркнула, что согласно практике Европейского суда по правам человека, реализуя положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, необходимо избегать чрезмерно формального отношения к предусмотренным законом требованиям, так как доступ к правосудию должен быть не только фактическим, но и реальным. Чрезмерный формализм при решении вопроса о принятии искового заявления или жалобы является нарушением права на справедливую судебную защиту.

Общеизвестными являются обстоятельства введения на всей территории Украины с 24.02.2022 года военного положения вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации. Согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия либо которые временно оккупированы Российской Федерацией, населённые пункты Олешковского района Херсонской области с 24.02.2022 года по настоящее время являются временно оккупированной территорией.

Как следует из содержания искового заявления, последним известным истцу местом жительства ответчика является территория, которая, согласно приведённому выше Перечню, является временно оккупированной и соответственно не имеет почтового или иного сообщения.

При этом статьёй 12-1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» предусмотрено, что если последний известный адрес места жительства (пребывания), местонахождения или места работы участников дела находится на временно оккупированной территории, суд вызывает или уведомляет участников дела, не имеющих электронного кабинета, о дате, времени и месте первого судебного заседания по делу через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины, которое должно быть размещено не позднее чем за двадцать дней до даты соответствующего судебного заседания.

Суд вызывает или уведомляет таких участников дела о дате, времени и месте других судебных заседаний либо о совершении соответствующего процессуального действия через объявление на официальном веб-сайте судебной власти Украины, которое должно быть размещено не позднее чем за десять дней до даты соответствующего судебного заседания или совершения соответствующего процессуального действия. С момента опубликования такого объявления ответчик считается уведомлённым о дате, времени и месте рассмотрения дела.

По результатам апелляционного рассмотрения, а также учитывая установленный законом порядок вызова в суд и уведомления о судебном решении участника дела, последний известный адрес места жительства (пребывания), местонахождения или места работы которого находится на временно оккупированной территории и который не имеет официального электронного адреса, Херсонский апелляционный суд счёл, что возвращение искового заявления по основанию непредоставления доказательств отправки его копии лицу, находящемуся на временно оккупированной территории, а также в конкретных обстоятельствах данного дела ненадание суду копии искового заявления с приложениями к нему, которые суд из-за отсутствия почтового или иного сообщения по месту жительства ответчика фактически лишён возможности направить, является проявлением чрезмерного формализма и объективным препятствием в доступе истца к правосудию (дело № 766/12210/25).

