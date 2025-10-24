СЗЧ через тривогу за матір — на Львівщині судили військового

Чоловік пояснив, що змушений був втекти через погане самопочуття матері після самогубства брата.

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю за самовільне залишення частини, що тривало менше місяця. За рішенням суду, обвинувачений проведе за ґратами більше 5 років Про це пише zaxid.net.

Згідно з вироком, мобілізований солдат, який проходив службу в одній із військових частин, наприкінці листопада 2024 року самовільно залишив місце служби. Його відсутність тривала близько трьох тижнів, після чого проти нього було порушено кримінальну справу за фактом самовільного залишення частини.

Під час судового засідання військовий заявив, що пішов зі служби вимушено — через важкий психологічний стан матері після трагедії в родині. За його словами, командування не дало дозволу на відвідування близької людини, і це змусило його покинути частину.

Під час вивчення обставин суддя врахувала, що обвинувачений раніше мав судимість — у 2024 році у столиці його визнали винним за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних речовин) і призначили умовне покарання.

У підсумку суд визнав військовослужбовця винним у СЗЧ та призначив покарання — 5 років ув’язнення з додаванням тримісячного строку, невідбутого за попереднім вироком. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

