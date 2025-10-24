Практика судів
СЗЧ через тривогу за матір — на Львівщині судили військового

20:46, 24 жовтня 2025
Чоловік пояснив, що змушений був втекти через погане самопочуття матері після самогубства брата.
Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю за самовільне залишення частини, що тривало менше місяця. За рішенням суду, обвинувачений проведе за ґратами більше 5 років Про це пише zaxid.net.

Згідно з вироком, мобілізований солдат, який проходив службу в одній із військових частин, наприкінці листопада 2024 року самовільно залишив місце служби. Його відсутність тривала близько трьох тижнів, після чого проти нього було порушено кримінальну справу за фактом самовільного залишення частини.

Під час судового засідання військовий заявив, що пішов зі служби вимушено — через важкий психологічний стан матері після трагедії в родині. За його словами, командування не дало дозволу на відвідування близької людини, і це змусило його покинути частину.

Під час вивчення обставин суддя врахувала, що обвинувачений раніше мав судимість — у 2024 році у столиці його визнали винним за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних речовин) і призначили умовне покарання.

У підсумку суд визнав військовослужбовця винним у СЗЧ та призначив покарання — 5 років ув’язнення з додаванням тримісячного строку, невідбутого за попереднім вироком. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

