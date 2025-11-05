Верховний Суд оприлюднив переклад практики Суду справедливості ЄС про промислові зразки

Огляд має важливі позиції у сфері охорони промислових зразків.

Верховний Суд здійснив переклад Інформаційного бюлетеня Суду справедливості Європейського Союзу щодо практики у справах про промислові зразки Європейського Союзу («Community designs») станом на березень 2023 року.

В огляді систематизовано ключову практику Суду справедливості ЄС щодо застосування Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки ЄС і, зокрема, продемонстровано практику розгляду заяв про визнання промислового зразка ЄС недійсним Відомством з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO).

Як ідеться у вступі до бюлетеня, промисловий зразок ЄС має унітарний характер і однакову силу на всій території ЄС. Таким чином, він надає його власнику на території ЄС виключне право на використання та заборону будь-якій третій стороні, яка не має згоди власника, використовувати його.

Як зазначили у Верховному Суді: «Власне, переклад судової практики Суду справедливості ЄС сприятиме кращому розумінню положень і практики цього Суду у сфері охорони промислових зразків та підвищенню рівня застосування європейських стандартів у національній судовій практиці».

