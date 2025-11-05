Практика судов
Верховный Суд обнародовал перевод практики Суда справедливости ЕС о промышленных образцах

19:54, 5 ноября 2025
Обзор содержит важные положения в сфере охраны промышленных образцов.
Верховный Суд обнародовал перевод практики Суда справедливости ЕС о промышленных образцах
Верховный Суд осуществил перевод Информационного бюллетеня Суда справедливости Европейского Союза о практике по делам о промышленных образцах Европейского Союза («Community designs») по состоянию на март 2023 года.

В обзоре систематизирована ключевая практика Суда справедливости ЕС по применению Регламента Совета (ЕС) № 6/2002 от 12 декабря 2001 года о промышленных образцах ЕС и, в частности, продемонстрирована практика рассмотрения заявлений о признании промышленного образца ЕС недействительным Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).

Как говорится во введении к бюллетеню, промышленный образец ЕС имеет унитарный характер и одинаковую силу на всей территории ЕС. Таким образом, он предоставляет его владельцу на территории ЕС исключительное право на использование и запрет любой третьей стороне, не имеющей согласия владельца, использовать его.

Как отметили в Верховном Суде: «Собственно, перевод судебной практики Суда справедливости ЕС будет способствовать лучшему пониманию положений и практики этого Суда в сфере охраны промышленных образцов и повышению уровня применения европейских стандартов в национальной судебной практике».

