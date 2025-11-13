  1. Судова практика
Суд наклав на керівника ТОВ штраф у 84 мільйони гривень за приховування товарів від митного контролю

12:25, 13 листопада 2025
У Миколаєві директор ТОВ отримав штраф за недостовірні дані в митних документах.
Суд наклав на керівника ТОВ штраф у 84 мільйони гривень за приховування товарів від митного контролю
У Центральному районному суді м. Миколаєва розглянуто протокол про скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, складений стосовно директора одного з ТОВ, зареєстрованого в обласному центрі. Про це розповіли у суді. 

Судом встановлено, що у 2020 році, Товариством, яке очолював чоловік, за межі митної території України було вивезено понад 35 тисяч тон зернових, бобових культур, а також соняшникового шроту, вартістю близько 169 мільйонів гривень.

Водночас, подані митні документи містили неправдиві відомості. Зокрема, підприємство, яке було зазначено у якості отримувача продукції, не здійснювало будь-якої економічної діяльності, оскільки на той момент припинило своє існування.

Таким чином, очільник ТОВ вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю.

Представник митниці підтримала відомості, вказані в протоколі та просила притягнути керівника Товариства до відповідальності.

Дослідивши протокол та додані матеріали, суд дійшов до висновку про наявність в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

За результатами розгляду, суд постановив визнати директора ТОВ винним та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 84 370 664 гривень, а також стягнути вартість товару у розмірі 168 741 328 гривень.

суд Миколаїв штраф судова практика

