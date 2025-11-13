  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд наложил на руководителя ООО штраф в 84 миллиона гривен за сокрытие товаров от таможенного контроля

12:25, 13 ноября 2025
В Николаеве директор ООО получил штраф за недостоверные данные в таможенных документах.
Суд наложил на руководителя ООО штраф в 84 миллиона гривен за сокрытие товаров от таможенного контроля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральном районном суде г. Николаева рассмотрен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, составленный в отношении директора одного из ООО, зарегистрированного в областном центре. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что в 2020 году Обществом, которое возглавлял мужчина, за пределы таможенной территории Украины было вывезено более 35 тысяч тонн зерновых, бобовых культур, а также подсолнечного шрота, стоимостью около 169 миллионов гривен.

В то же время поданные таможенные документы содержали недостоверные сведения. В частности, предприятие, указанное в качестве получателя продукции, не осуществляло какой-либо экономической деятельности, поскольку на тот момент прекратило свое существование.

Таким образом, руководитель ООО совершил действия, направленные на перемещение товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Представитель таможни поддержала сведения, указанные в протоколе, и просила привлечь руководителя Общества к ответственности.

Изучив протокол и приложенные материалы, суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения суд постановил признать директора ООО виновным и назначить ему административное взыскание в виде штрафа в сумме 84 370 664 гривны, а также взыскать стоимость товара в размере 168 741 328 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Николаев штраф / штрафы судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]