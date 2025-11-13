Суд наложил на руководителя ООО штраф в 84 миллиона гривен за сокрытие товаров от таможенного контроля

В Николаеве директор ООО получил штраф за недостоверные данные в таможенных документах.

В Центральном районном суде г. Николаева рассмотрен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, составленный в отношении директора одного из ООО, зарегистрированного в областном центре. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что в 2020 году Обществом, которое возглавлял мужчина, за пределы таможенной территории Украины было вывезено более 35 тысяч тонн зерновых, бобовых культур, а также подсолнечного шрота, стоимостью около 169 миллионов гривен.

В то же время поданные таможенные документы содержали недостоверные сведения. В частности, предприятие, указанное в качестве получателя продукции, не осуществляло какой-либо экономической деятельности, поскольку на тот момент прекратило свое существование.

Таким образом, руководитель ООО совершил действия, направленные на перемещение товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Представитель таможни поддержала сведения, указанные в протоколе, и просила привлечь руководителя Общества к ответственности.

Изучив протокол и приложенные материалы, суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения суд постановил признать директора ООО виновным и назначить ему административное взыскание в виде штрафа в сумме 84 370 664 гривны, а также взыскать стоимость товара в размере 168 741 328 гривен.

