КАС ВС підтвердив право АЗС продавати пальне через новий РРО у перехідний період

Право на продаж пального через новий РРО без штрафу визнано законним під час переоформлення ліцензії.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі № 420/18496/23 дійшов до висновку, що якщо власник автозаправної станції (АЗС) після заміни старого касового апарата на новий подає заяву про переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю пальним у межах місячного строку та отримує ліцензію з оновленими даними, продаж пального через новий РРО у перехідний період (до дня фактичного отримання переоформленої ліцензії) є правомірним і не тягне застосування штрафу у розмірі 200% вартості реалізованої продукції.

Обставини справи

Підприємство здійснило заміну касових апаратів на двох АЗС та почало використовувати нові, які ще не були внесені до чинних ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним. Водночас підприємство в межах передбаченого законом місячного строку подало заяви про переоформлення ліцензій. Податковий орган дійшов висновку, що підприємство протиправно реалізовувало пальне через нові РРО до моменту внесення їх до ліцензій, і застосував штрафні санкції.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд це рішення скасував і позов задовольнив, визнавши податкові повідомлення-рішення протиправними.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу ГУ ДПС без задоволення, а постанову апеляційного суду – без змін.

Пояснення законодавства

За приписами ст. 15 Закону № 481/95-ВР на суб’єкта господарювання покладений обов’язок у випадку зміни відомостей, зазначених у раніше виданій ліцензії протягом місячного терміну з дня внесення таких змін, звернутися до органу, який видав ліцензію, з відповідною заявою, після чого орган видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі невиконання суб’єктом господарювання обов’язкових приписів наведених положень норми настає відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 17 Закону № 481/95-ВР..

Висновок суду

Суд встановив, що позивач у межах місячного строку з дня введення в експлуатацію нових РРО на АЗС вжив заходів шляхом заповнення та подання до ГУ ДПС заяв про внесення змін до ліцензій (з урахуванням додатків до них), і відповідний орган на підставі таких заяв позивача видав ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

За таких обставин суб’єктом господарювання було дотримано встановленого порядку для внесення змін до ліцензії в межах місячного терміну, а тому в його діях відсутній склад правопорушення, передбачений абз. 11 ч. 2 ст. 17 Закону № 481/95-ВР. Відповідно, законних підстав для застосування штрафних санкцій до позивача не було.

