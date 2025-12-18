КАС ВС подтвердил право АЗС продавать топливо через новый РРО в переходный период

Право на продажу топлива через новый РРО без штрафа признано законным при переоформлении лицензии.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу № 420/18496/23 пришел к выводу, что если владелец автозаправочной станции (АЗС) после замены старого кассового аппарата на новый подает заявление о переоформлении лицензии на розничную торговлю топливом в пределах месячного срока и получает лицензию с обновленными данными, продажа горючего через новый РРО в переходный период (до дня фактического получения переоформленной лицензии) является правомерной и не влечет применение штрафа в размере 200% стоимости реализованной продукции.

Обстоятельства дела

Предприятие осуществило замену кассовых аппаратов на двух АЗС и начало использовать новые, которые еще не были внесены в действующие лицензии на право розничной торговли горюче-смазочными материалами. В то же время предприятие в пределах предусмотренного законом месячного срока подало заявления о переоформлении лицензий. Налоговый орган пришел к выводу, что предприятие противоправно реализовывало горючее через новые РРО до момента внесения их в лицензии, и применил штрафные санкции.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил, признав налоговые уведомления-решения противоправными.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу ГУ ГНС без удовлетворения, а постановление апелляционного суда – без изменений.

Разъяснение законодательства

Согласно положениям ст. 15 Закона № 481/95-ВР на субъекта хозяйствования возложена обязанность в случае изменения сведений, указанных в ранее выданной лицензии, в течение месячного срока со дня внесения таких изменений обратиться в орган, выдавшего лицензию, с соответствующим заявлением, после чего орган выдает субъекту хозяйствования лицензию, оформленную на новом бланке с учетом изменений.

В случае невыполнения субъектом хозяйствования обязательных предписаний приведенных положений нормы наступает ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 17 Закона № 481/95-ВР.

Заключение суда

Суд установил, что истец в пределах месячного срока со дня ввода в эксплуатацию новых РРО на АЗС принял меры путем заполнения и подачи в ГУ ГНС заявлений о внесении изменений в лицензии (с учетом приложений к ним), и соответствующий орган на основании таких заявлений истца выдал лицензию, оформленную на новом бланке с учетом изменений.

При таких обстоятельствах субъектом хозяйствования был соблюден установленный порядок для внесения изменений в лицензию в пределах месячного срока, а потому в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренный абз. 11 ч. 2 ст. 17 Закона № 481/95-ВР. Соответственно, законных оснований для применения штрафных санкций к истцу не было.

