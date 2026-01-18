Захисник не зобов’язаний постійно перебувати в кадрі під час відеофіксації слідчих дій — позиція Верховного Суду
Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає постійної присутності захисника саме в кадрі відеозапису слідчих дій і не встановлює жорстких правил щодо його поведінки під час таких дій. Вирішальним є фактична участь адвоката, його підпис у протоколі та відсутність зауважень до порядку проведення слідчої дії. Такий висновок зробив Верховний Суд у справі про умисне вбивство на замовлення, залишивши без змін вирок і апеляційну ухвалу.
Обставини справи №643/11833/18
Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що у квітні 2018 року жінка, перебуваючи у тривалих конфліктних відносинах зі своїм співмешканцем, організувала його умисне вбивство на замовлення. Через доньку вона знайшла виконавця, з яким домовилася про вчинення злочину за грошову винагороду.
Виконавець, скориставшись тим, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння та спав, завдав йому численних ножових поранень, у тому числі смертельного. Після вбивства тіло намагалися приховати, а частину обіцяної винагороди було передано одразу.
Місцевий суд визнав організаторку винуватою за ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, виконавця — за пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
Апеляційний суд залишив вирок без змін.
Доводи касаційної скарги
У касації захисник наполягав, зокрема, на тому, що:
- не доведено саме замовний характер убивства;
- суди неправильно оцінили докази та експертні висновки;
- під час окремих слідчих експериментів було порушено право на захист, оскільки адвокат нібито не брав у них участі;
- відеозаписи слідчих дій не фіксують постійну присутність захисника в кадрі.
Також оскаржувалися рішення щодо цивільного позову та відмови у зарахуванні строку попереднього ув’язнення «день за два».
Оцінка Верховного Суду
Межі касаційного перегляду
Верховний Суд нагадав: касаційна інстанція не переоцінює докази та не встановлює нові фактичні обставини. Її завдання — перевірка правильності застосування норм матеріального і процесуального права.
Щодо замовного вбивства
Суд підтвердив, що умисне вбивство на замовлення має місце, коли виконавець діє за домовленістю із замовником, а останній бере на себе зобов’язання надати матеріальну чи іншу вигоду. У цій справі такі обставини підтверджувалися показаннями свідків, протоколами слідчих експериментів, перепискою щодо виплати винагороди, поведінкою сторін після злочину.
Відсутність прямих переговорів між організатором і виконавцем до події не спростовує складу злочину, якщо домовленість була досягнута через посередників.
Щодо відеофіксації слідчих дій і участі захисника
Цей аспект став ключовим правовим висновком постанови.
Верховний Суд установив, що:
- на відеозаписах слідчих експериментів захисник був присутній на початку дій;
- у протоколах містяться підписи захисника, якими він підтвердив участь і згоду зі змістом;
- жодних зауважень чи доповнень до протоколів адвокат не заявляв;
- усі учасники погодилися з порядком проведення слідчих дій.
ВС наголосив: КПК України не вимагає постійної присутності захисника саме в кадрі відеозапису і не встановлює для нього обов’язкової «лінії поведінки» під час слідчих дій. Вирішальним є реальна участь адвоката та дотримання процесуальних гарантій, а не технічний аспект відеофіксації.
Інші доводи захисту
ВС визнав безпідставними:
- зауваження щодо оцінки експертиз і знаряддя злочину;
- твердження про неправильне вирішення цивільного позову;
- вимогу застосувати правило зарахування попереднього ув’язнення «день за два», оскільки злочин було вчинено після зміни законодавства.
Рішення ВС
Верховний Суд:
- прийняв відмову прокурора від касаційної скарги;
- касаційну скаргу захисника залишив без задоволення;
- вирок і апеляційну ухвалу — без змін;
- клопотання про інший порядок зарахування строку тримання під вартою — відхилив.
Постанова набрала законної сили та є остаточною.
