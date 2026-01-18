  1. Судова практика
Захисник не зобов’язаний постійно перебувати в кадрі під час відеофіксації слідчих дій — позиція Верховного Суду

17:31, 18 січня 2026
КПК України не регламентує необхідність постійної присутності захисника саме в кадрі під час відеофіксації слідчих дій та його конкретної лінії поведінки під час цих дій.
Захисник не зобов’язаний постійно перебувати в кадрі під час відеофіксації слідчих дій — позиція Верховного Суду
Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає постійної присутності захисника саме в кадрі відеозапису слідчих дій і не встановлює жорстких правил щодо його поведінки під час таких дій. Вирішальним є фактична участь адвоката, його підпис у протоколі та відсутність зауважень до порядку проведення слідчої дії. Такий висновок зробив Верховний Суд у справі про умисне вбивство на замовлення, залишивши без змін вирок і апеляційну ухвалу.

Обставини справи №643/11833/18

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що у квітні 2018 року жінка, перебуваючи у тривалих конфліктних відносинах зі своїм співмешканцем, організувала його умисне вбивство на замовлення. Через доньку вона знайшла виконавця, з яким домовилася про вчинення злочину за грошову винагороду.

Виконавець, скориставшись тим, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння та спав, завдав йому численних ножових поранень, у тому числі смертельного. Після вбивства тіло намагалися приховати, а частину обіцяної винагороди було передано одразу.

Місцевий суд визнав організаторку винуватою за ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, виконавця — за пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Доводи касаційної скарги

У касації захисник наполягав, зокрема, на тому, що:

  • не доведено саме замовний характер убивства;
  • суди неправильно оцінили докази та експертні висновки;
  • під час окремих слідчих експериментів було порушено право на захист, оскільки адвокат нібито не брав у них участі;
  • відеозаписи слідчих дій не фіксують постійну присутність захисника в кадрі.

Також оскаржувалися рішення щодо цивільного позову та відмови у зарахуванні строку попереднього ув’язнення «день за два».

Оцінка Верховного Суду

Межі касаційного перегляду

Верховний Суд нагадав: касаційна інстанція не переоцінює докази та не встановлює нові фактичні обставини. Її завдання — перевірка правильності застосування норм матеріального і процесуального права.

Щодо замовного вбивства

Суд підтвердив, що умисне вбивство на замовлення має місце, коли виконавець діє за домовленістю із замовником, а останній бере на себе зобов’язання надати матеріальну чи іншу вигоду. У цій справі такі обставини підтверджувалися показаннями свідків, протоколами слідчих експериментів, перепискою щодо виплати винагороди, поведінкою сторін після злочину.

Відсутність прямих переговорів між організатором і виконавцем до події не спростовує складу злочину, якщо домовленість була досягнута через посередників.

Щодо відеофіксації слідчих дій і участі захисника

Цей аспект став ключовим правовим висновком постанови.

Верховний Суд установив, що:

  • на відеозаписах слідчих експериментів захисник був присутній на початку дій;
  • у протоколах містяться підписи захисника, якими він підтвердив участь і згоду зі змістом;
  • жодних зауважень чи доповнень до протоколів адвокат не заявляв;
  • усі учасники погодилися з порядком проведення слідчих дій.

ВС наголосив: КПК України не вимагає постійної присутності захисника саме в кадрі відеозапису і не встановлює для нього обов’язкової «лінії поведінки» під час слідчих дій. Вирішальним є реальна участь адвоката та дотримання процесуальних гарантій, а не технічний аспект відеофіксації.

Інші доводи захисту

ВС визнав безпідставними:

  • зауваження щодо оцінки експертиз і знаряддя злочину;
  • твердження про неправильне вирішення цивільного позову;
  • вимогу застосувати правило зарахування попереднього ув’язнення «день за два», оскільки злочин було вчинено після зміни законодавства.

Рішення ВС

Верховний Суд:

  • прийняв відмову прокурора від касаційної скарги;
  • касаційну скаргу захисника залишив без задоволення;
  • вирок і апеляційну ухвалу — без змін;
  • клопотання про інший порядок зарахування строку тримання під вартою — відхилив.

Постанова набрала законної сили та є остаточною.

Верховний Суд судова практика

