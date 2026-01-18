Защитник не обязан постоянно находиться в кадре во время видеофиксации следственных действий — позиция Верховного Суда

УПК Украины не регламентирует необходимость постоянного присутствия защитника именно в кадре во время видеофиксации следственных действий и его конкретной линии поведения во время этих действий.

Уголовный процессуальный кодекс Украины не требует постоянного присутствия защитника именно в кадре видеозаписи следственных действий и не устанавливает жестких правил относительно его поведения во время таких действий. Решающее значение имеют фактическое участие адвоката, его подпись в протоколе и отсутствие замечаний к порядку проведения следственного действия. К такому выводу пришел Верховный Суд по делу об умышленном убийстве по заказу, оставив без изменений приговор и апелляционное определение.

Обстоятельства дела №643/11833/18

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что в апреле 2018 года женщина, находясь в длительных конфликтных отношениях со своим сожителем, организовала его умышленное убийство по заказу. Через дочь она нашла исполнителя, с которым договорилась о совершении преступления за денежное вознаграждение.

Исполнитель, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и спал, нанес ему многочисленные ножевые ранения, в том числе смертельное. После убийства тело пытались скрыть, а часть обещанного вознаграждения была передана сразу.

Местный суд признал организаторку виновной по ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, исполнителя — по пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Доводы кассационной жалобы

В кассации защитник настаивал, в частности, на том, что:

не доказан именно заказной характер убийства;

суды неправильно оценили доказательства и экспертные выводы;

во время отдельных следственных экспериментов было нарушено право на защиту, поскольку адвокат якобы не принимал в них участие;

видеозаписи следственных действий не фиксируют постоянное присутствие защитника в кадре.

Также обжаловались решения относительно гражданского иска и отказа в зачете срока предварительного заключения «день за два».

Оценка Верховного Суда

Пределы кассационного пересмотра

Верховный Суд напомнил: кассационная инстанция не переоценивает доказательства и не устанавливает новые фактические обстоятельства. Ее задача — проверка правильности применения норм материального и процессуального права.

Относительно заказного убийства

Суд подтвердил, что умышленное убийство по заказу имеет место, когда исполнитель действует по договоренности с заказчиком, а последний берет на себя обязательство предоставить материальную или иную выгоду. В данном деле такие обстоятельства подтверждались показаниями свидетелей, протоколами следственных экспериментов, перепиской относительно выплаты вознаграждения, поведением сторон после преступления.

Отсутствие прямых переговоров между организатором и исполнителем до события не опровергает состава преступления, если договоренность была достигнута через посредников.

Относительно видеофиксации следственных действий и участия защитника

Этот аспект стал ключевым правовым выводом постановления.

Верховный Суд установил, что:

на видеозаписях следственных экспериментов защитник присутствовал в начале действий;

в протоколах имеются подписи защитника, которыми он подтвердил участие и согласие с содержанием;

никаких замечаний или дополнений к протоколам адвокат не заявлял;

все участники согласились с порядком проведения следственных действий.

ВС подчеркнул: УПК Украины не требует постоянного присутствия защитника именно в кадре видеозаписи и не устанавливает для него обязательной «линии поведения» во время следственных действий. Решающее значение имеет реальное участие адвоката и соблюдение процессуальных гарантий, а не технический аспект видеофиксации.

Иные доводы защиты

ВС признал необоснованными:

замечания относительно оценки экспертиз и орудия преступления;

утверждения о неправильном решении гражданского иска;

требование применить правило зачета срока предварительного заключения «день за два», поскольку преступление было совершено после изменения законодательства.

Решение ВС

Верховный Суд:

принял отказ прокурора от кассационной жалобы;

кассационную жалобу защитника оставил без удовлетворения;

приговор и апелляционное определение — без изменений;

ходатайство об ином порядке зачета срока содержания под стражей — отклонил.

Постановление вступило в законную силу и является окончательным.

