Защитник не обязан постоянно находиться в кадре во время видеофиксации следственных действий — позиция Верховного Суда
Уголовный процессуальный кодекс Украины не требует постоянного присутствия защитника именно в кадре видеозаписи следственных действий и не устанавливает жестких правил относительно его поведения во время таких действий. Решающее значение имеют фактическое участие адвоката, его подпись в протоколе и отсутствие замечаний к порядку проведения следственного действия. К такому выводу пришел Верховный Суд по делу об умышленном убийстве по заказу, оставив без изменений приговор и апелляционное определение.
Обстоятельства дела №643/11833/18
Суды первой и апелляционной инстанций установили, что в апреле 2018 года женщина, находясь в длительных конфликтных отношениях со своим сожителем, организовала его умышленное убийство по заказу. Через дочь она нашла исполнителя, с которым договорилась о совершении преступления за денежное вознаграждение.
Исполнитель, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и спал, нанес ему многочисленные ножевые ранения, в том числе смертельное. После убийства тело пытались скрыть, а часть обещанного вознаграждения была передана сразу.
Местный суд признал организаторку виновной по ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, исполнителя — по пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Доводы кассационной жалобы
В кассации защитник настаивал, в частности, на том, что:
- не доказан именно заказной характер убийства;
- суды неправильно оценили доказательства и экспертные выводы;
- во время отдельных следственных экспериментов было нарушено право на защиту, поскольку адвокат якобы не принимал в них участие;
- видеозаписи следственных действий не фиксируют постоянное присутствие защитника в кадре.
Также обжаловались решения относительно гражданского иска и отказа в зачете срока предварительного заключения «день за два».
Оценка Верховного Суда
Пределы кассационного пересмотра
Верховный Суд напомнил: кассационная инстанция не переоценивает доказательства и не устанавливает новые фактические обстоятельства. Ее задача — проверка правильности применения норм материального и процессуального права.
Относительно заказного убийства
Суд подтвердил, что умышленное убийство по заказу имеет место, когда исполнитель действует по договоренности с заказчиком, а последний берет на себя обязательство предоставить материальную или иную выгоду. В данном деле такие обстоятельства подтверждались показаниями свидетелей, протоколами следственных экспериментов, перепиской относительно выплаты вознаграждения, поведением сторон после преступления.
Отсутствие прямых переговоров между организатором и исполнителем до события не опровергает состава преступления, если договоренность была достигнута через посредников.
Относительно видеофиксации следственных действий и участия защитника
Этот аспект стал ключевым правовым выводом постановления.
Верховный Суд установил, что:
- на видеозаписях следственных экспериментов защитник присутствовал в начале действий;
- в протоколах имеются подписи защитника, которыми он подтвердил участие и согласие с содержанием;
- никаких замечаний или дополнений к протоколам адвокат не заявлял;
- все участники согласились с порядком проведения следственных действий.
ВС подчеркнул: УПК Украины не требует постоянного присутствия защитника именно в кадре видеозаписи и не устанавливает для него обязательной «линии поведения» во время следственных действий. Решающее значение имеет реальное участие адвоката и соблюдение процессуальных гарантий, а не технический аспект видеофиксации.
Иные доводы защиты
ВС признал необоснованными:
- замечания относительно оценки экспертиз и орудия преступления;
- утверждения о неправильном решении гражданского иска;
- требование применить правило зачета срока предварительного заключения «день за два», поскольку преступление было совершено после изменения законодательства.
Решение ВС
Верховный Суд:
- принял отказ прокурора от кассационной жалобы;
- кассационную жалобу защитника оставил без удовлетворения;
- приговор и апелляционное определение — без изменений;
- ходатайство об ином порядке зачета срока содержания под стражей — отклонил.
Постановление вступило в законную силу и является окончательным.
