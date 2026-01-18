Зміни до Закону про публічні закупівлі не дозволяють підвищувати ціну товару більш ніж на 10% — Велика Палата ВС

Велика Палата поставила крапку у спорі щодо можливості багаторазового підвищення ціни після тендера.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила: навіть після змін до Закону «Про публічні закупівлі» замовник і постачальник не можуть збільшувати ціну за одиницю товару більш ніж на 10 % від ціни, визначеної у договорі за результатами тендеру. Це правило діє і для закупівель електричної енергії, газу, бензину та дизельного пального. Законодавчі зміни 2021 року стосувалися лише порядку обчислення 90-денного строку для зміни ціни, а не зняття відсоткового обмеження.

Обставини справи № 920/19/24

У 2021 році Управління освіти Конотопської міської ради провело відкриті торги на закупівлю електричної енергії для закладів освіти громади. Переможцем процедури стало ТОВ «Енергетичне партнерство», з яким 29 січня 2021 року було укладено договір про постачання електроенергії за ціною 1,88 грн за 1 кВт·год.

Упродовж березня–грудня 2021 року сторони уклали низку додаткових угод, якими ціна за одиницю електричної енергії послідовно збільшувалася. У підсумку вона зросла більш ніж удвічі — на 100,75 % порівняно з початковою ціною договору, при цьому обсяги постачання були зменшені.

Прокуратура, діючи в інтересах держави в особі Управління освіти, звернулася до суду з позовом про визнання таких додаткових угод недійсними та стягнення понад 692 тис. грн надмірно сплачених бюджетних коштів. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили.

Постачальник, не погоджуючись із цими рішеннями, подав касаційну скаргу. Серед іншого він стверджував, що після змін до пункту 2 частини п’ятої статті 41 Закону № 922-VIII обмеження у 10 % не застосовується до закупівель електричної енергії, а дозволяє неодноразово підвищувати ціну відповідно до ринкових коливань.

Саме це питання й стало ключовим для розгляду Великої Палати Верховного Суду.

Що досліджувала Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС мала відповісти, зокрема, на такі принципові питання:

чи дозволяють зміни до пункту 2 частини п’ятої статті 41 Закону «Про публічні закупівлі» збільшувати ціну за одиницю товару більш ніж на 10 %;

чи поширюється це правило на закупівлі електричної енергії, газу та пального;

що саме означає виняток, передбачений для таких товарів у законі: скасування відсоткового обмеження чи лише зняття обмежень щодо строків зміни ціни.

Правова позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила та уточнила свою попередню практику.

Обмеження у 10 % є абсолютним

ВП ВС наголосила: зміна ціни за одиницю товару в договорі про публічну закупівлю не може перевищувати 10 % від ціни, визначеної у договорі за результатами тендеру, незалежно від кількості додаткових угод і незалежно від того, чи йдеться про електроенергію, газ або пальне.

Послідовне («каскадне») підвищення ціни через укладення кількох додаткових угод, яке в сумі перевищує 10 %, суперечить Закону та нівелює саму ідею конкурентної закупівлі.

Що змінив Закон № 1530-IX

Зміни, внесені у 2021 році до пункту 2 частини п’ятої статті 41 Закону № 922-VIII, не скасували 10-відсотковий ліміт.

Вони лише запровадили альтернативний момент відліку 90-денного строку, протягом якого допускається зміна ціни:

або з моменту підписання договору,

або з моменту внесення попередніх змін до договору щодо ціни.

Тобто закон дозволив інакше рахувати строки між змінами, але не дозволив збільшувати загальний відсоток підвищення ціни.

Виняток для енергоносіїв: лише про строки, а не про відсотки

Виняток, передбачений для бензину, дизельного пального, природного газу та електричної енергії, Велика Палата тлумачила буквально.

Він означає лише те, що для таких товарів не діє обмеження “не частіше ніж раз на 90 днів”.

Однак цей виняток не встановлює і не розширює граничний розмір підвищення ціни. Верхня межа — ті самі 10 % — залишається незмінною.

Висновок у конкретній справі

Оскільки додатковими угодами сторони фактично підвищили ціну електроенергії більш ніж на 100 % від початкової, а належного та пропорційного обґрунтування ринкових коливань не було надано, Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками судів попередніх інстанцій.

Касаційну скаргу постачальника залишено без задоволення, додаткові угоди визнано недійсними, а надмірно сплачені бюджетні кошти підлягають поверненню.

