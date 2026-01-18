  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда: изменения в Закон о публичных закупках не позволяют повышать цену товара более чем на 10 %

18:53, 18 января 2026
Большая Палата поставила точку в споре о возможности многократного повышения цены после тендера.
Большая Палата Верховного Суда подтвердила: даже после изменений в Закон «О публичных закупках» заказчик и поставщик не могут увеличивать цену за единицу товара более чем на 10 % от цены, определенной в договоре по результатам тендера. Это правило действует и для закупок электрической энергии, газа, бензина и дизельного топлива. Законодательные изменения 2021 года касались лишь порядка исчисления 90-дневного срока для изменения цены, а не отмены процентного ограничения.

Обстоятельства дела № 920/19/24

В 2021 году Управление образования Конотопского городского совета провело открытые торги на закупку электрической энергии для учреждений образования громады. Победителем процедуры стало ООО «Энергетическое партнерство», с которым 29 января 2021 года был заключен договор на поставку электроэнергии по цене 1,88 грн за 1 кВт·ч.

В течение марта–декабря 2021 года стороны заключили ряд дополнительных соглашений, которыми цена за единицу электрической энергии последовательно увеличивалась. В итоге она выросла более чем вдвое — на 100,75 % по сравнению с первоначальной ценой договора, при этом объемы поставки были уменьшены.

Прокуратура, действуя в интересах государства в лице Управления образования, обратилась в суд с иском о признании таких дополнительных соглашений недействительными и взыскании более 692 тыс. грн излишне уплаченных бюджетных средств. Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили.

Поставщик, не соглашаясь с этими решениями, подал кассационную жалобу. В частности, он утверждал, что после изменений в пункт 2 части пятой статьи 41 Закона № 922-VIII ограничение в 10 % не применяется к закупкам электрической энергии, а позволяет неоднократно повышать цену в соответствии с рыночными колебаниями.

Именно этот вопрос и стал ключевым для рассмотрения Большой Палаты Верховного Суда.

Что исследовала Большая Палата Верховного Суда

БП ВС должна была ответить, в частности, на такие принципиальные вопросы:

  • позволяют ли изменения в пункт 2 части пятой статьи 41 Закона «О публичных закупках» увеличивать цену за единицу товара более чем на 10 %;
  • распространяется ли это правило на закупки электрической энергии, газа и топлива;
  • что именно означает предусмотренное законом исключение для таких товаров: отмену процентного ограничения или лишь снятие ограничений относительно сроков изменения цены.

Правовая позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подтвердила и уточнила свою предыдущую практику.

  1. Ограничение в 10 % является абсолютным

БП ВС подчеркнула:изменение цены за единицу товара в договоре о публичной закупке не может превышать 10 % от цены, определенной в договоре по результатам тендера, независимо от количества дополнительных соглашений и независимо от того, идет ли речь об электроэнергии, газе или топливе.

Последовательное («каскадное») повышение цены путем заключения нескольких дополнительных соглашений, которое в совокупности превышает 10 %, противоречит Закону и нивелирует саму идею конкурентной закупки.

  1. Что изменил Закон № 1530-IX

Изменения, внесенные в 2021 году в пункт 2 части пятой статьи 41 Закона № 922-VIII, не отменили 10-процентный лимит.

Они лишь ввели альтернативный момент отсчета 90-дневного срока, в течение которого допускается изменение цены:

  • либо с момента подписания договора,
  • либо с момента внесения предыдущих изменений в договор относительно цены.

То есть закон позволил по-другому исчислять сроки между изменениями, но не позволил увеличивать общий процент повышения цены.

  1. Исключение для энергоносителей: только о сроках, а не о процентах

Исключение, предусмотренное для бензина, дизельного топлива, природного газа и электрической энергии, Большая Палата истолковала буквально.

Оно означает лишь то, что: для таких товаров не действует ограничение «не чаще чем один раз в 90 дней».

Однако это исключение не устанавливает и не расширяет предельный размер повышения цены. Верхняя граница — те же 10 % — остается неизменной.

Вывод по конкретному делу

Поскольку дополнительными соглашениями стороны фактически повысили цену электроэнергии более чем на 100 % от первоначальной, а надлежащего и пропорционального обоснования рыночных колебаний предоставлено не было, Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами судов предыдущих инстанций.

Кассационная жалоба поставщика оставлена без удовлетворения, дополнительные соглашения признаны недействительными, а излишне уплаченные бюджетные средства подлежат возврату.

судебная практика Большая Палата Верховного Суда

