Водій автобусу виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зустрічне перехресне блокуюче зіткнення автобуса з мікроавтобусом, який їхав своєю смугою.

Хмельницький апеляційний суд розглянув матеріали кримінального провадження у справі про смертельну автотрощу, що сталася у березні 2022 року неподалік с. Лозова Хмельницького району.

За результатами апеляційного перегляду суд залишив без задоволення апеляційну скаргу обвинуваченого. Апеляційні скарги представників цивільних відповідачів, позивачів та потерпілих апеляційний суд задовольнив повністю або частково – скасував вирок в частині вирішення цивільних позовів та призначив новий судовий розгляд в суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства, в іншій частині вирок суду залишив без змін.

Хмельницький апеляційний суд нагадав, о 6 ранку 16 березня 2022 року на ділянці автодороги М-30 в межах Волочиської територіальної громади автобус SETRA зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Унаслідок ДТП зaгинули водій мікроавтобуса та 9 пасажирів, ще шестеро – отримали тiлесні ушкoдження різного ступеня тяжкoсті.

Волочиський районний суд Хмельницької області визнав водія автобуса SETRA винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило зaгибель людей (ч. 3 ст. 286 КК України), та призначив йому покарання у виді восьми років пoзбавлення вoлі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Суд встановив, що 61-річний водій на підйомі їхав зі швидкістю близько 70 км/год і на перехресті головної автодороги з другорядною перетнув суцільну лінію 1.1., виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зустрічне перехресне блокуюче зіткнення автобуса з мікроавтобусом, який їхав своєю смугою зі швидкістю близько 90 км/год і не мав технічної можливості уникнути ДТП.

У своїй апеляційній скарзі обвинувачений просив пом’якшити йому покарання й звільнити від його відбування з випробуванням, встановивши іспитовий строк. На його думку, суд першої інстанції не врахував те, що він раніше не судимий, утримує дружину, яка потребує постійного догляду, сам він теж має потребу у лікуванні й нагляді лікаря, його позитивні характеристики, визнання вини, щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину.

Апеляційний суд відхилив його доводи. Зауважив: суд першої інстанції, обираючи вид та міру основного покарання, врахував, що обвинувачений грубо порушив ПДР, вчинивши тяжкий злочин, унаслідок якого зaгинуло десятеро людей та шестеро отримали тілеснi ушкoдження, взяв до уваги його пенсійний вік, стан здоров’я та призначив покарання «необхідне та достатнє для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів».

Вимоги апеляційних скарг представників цивільних відповідачів, позивачів та потерпілих стосувалися вирішення цивільних позовів про відшкодування майнової та моральної шкоди. Колегія суддів дійшла висновку, що вирок суду в цій частині слід скасувати й направити справу на новий судовий розгляд в той же суд в порядку цивільного судочинства.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 671/1257/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

