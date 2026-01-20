В Хмельницкой области суд пересмотрел приговор в отношении водителя автобуса, признанного виновным в совершении ДТП с десятью погибшими

Водитель автобуса выехал на встречную полосу движения и допустил встречное перекрестное блокирующее столкновение автобуса с микроавтобусом, который двигался по своей полосе.

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел материалы уголовного производства по делу о смертельной автокатастрофе, произошедшей в марте 2022 года неподалеку от с. Лозовая Хмельницкого района.

По результатам апелляционного пересмотра суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу обвиняемого. Апелляционные жалобы представителей гражданских ответчиков, истцов и потерпевших апелляционный суд удовлетворил полностью или частично — отменил приговор в части разрешения гражданских исков и назначил новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства, в остальной части приговор суда оставил без изменений.

Хмельницкий апелляционный суд напомнил, что в 6 утра 16 марта 2022 года на участке автодороги М-30 в пределах Волочисской территориальной громады автобус SETRA столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и 9 пассажиров, еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Волочисский районный суд Хмельницкой области признал водителя автобуса SETRA виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Суд установил, что 61-летний водитель на подъеме двигался со скоростью около 70 км/ч и на перекрестке главной автодороги со второстепенной пересек сплошную линию 1.1., выехал на встречную полосу движения и допустил встречное перекрестное блокирующее столкновение автобуса с микроавтобусом, который двигался по своей полосе со скоростью около 90 км/ч и не имел технической возможности избежать ДТП.

В своей апелляционной жалобе обвиняемый просил смягчить ему наказание и освободить от его отбывания с испытанием, установив испытательный срок. По его мнению, суд первой инстанции не учел то, что он ранее не судим, содержит супругу, которая нуждается в постоянном уходе, сам он также нуждается в лечении и наблюдении врача, его положительные характеристики, признание вины, искреннее раскаяние, активное содействие в раскрытии преступления.

Апелляционный суд отклонил его доводы. Отметил: суд первой инстанции, выбирая вид и меру основного наказания, учел, что обвиняемый грубо нарушил ПДД, совершив тяжкое преступление, в результате которого погибли десять человек и шестеро получили телесные повреждения, принял во внимание его пенсионный возраст, состояние здоровья и назначил наказание «необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений».

Требования апелляционных жалоб представителей гражданских ответчиков, истцов и потерпевших касались разрешения гражданских исков о возмещении имущественного и морального вреда. Коллегия судей пришла к выводу, что приговор суда в этой части следует отменить и направить дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд в порядке гражданского судопроизводства.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 671/1257/22 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

