Верховний Суд наголосив на необхідності повного з’ясування обставин у спорах щодо дійсності заповіту

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу у справі про визнання заповіту недійсним.

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду висловився щодо обов’язку судів забезпечити повне та всебічне з’ясування обставин справи під час оспорювання заповіту, зокрема в частині призначення судової експертизи.

При оспорюванні дійсності заповіту, посвідченого незадовго до смерті заповідача, суди зобов'язані забезпечити повне та всебічне з'ясування обставин справи, включаючи розгляд клопотань про призначення експертизи для оцінки психофізичного стану спадкодавця на момент посвідчення заповіту.

Відсутність у медичній документації належних вихідних даних сама по собі не може бути підставою для відмови у призначенні повторної експертизи іншою експертною установою, якщо з обставин справи вбачається наявність обґрунтованих сумнівів щодо здатності заповідача усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними на момент посвідчення заповіту.

Верховний Суд переглянув у касаційному порядку рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі про визнання заповіту недійсним, ухвалені за позовом спадкоємиці за законом до спадкоємиці за заповітом, за участю медичного закладу як третьої особи.

Суть справи № 724/305/23

Після смерті батька позивачка звернулася до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини за законом, однак отримала відмову у видачі свідоцтва у зв’язку з наявністю заповіту, складеного на користь іншої особи. Позивачка стверджувала, що заповіт був складений у лікарні незадовго до смерті спадкодавця, у період його тяжкого фізичного стану, не відображав реальної волі заповідача та був підписаний за обставин, що виключали усвідомлене волевиявлення. У зв’язку з цим вона просила визнати заповіт недійсним.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, дійшовши висновку, що позивачка не довела порушення вимог щодо форми та порядку посвідчення заповіту, а також відсутності вільного волевиявлення заповідача. Апеляційний суд погодився з цими висновками та залишив рішення без змін, зазначивши, що сам по собі тяжкий стан здоров’я спадкодавця та незгода спадкоємця за законом із його розпорядженням не є підставами для недійсності заповіту.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку про обґрунтованість касаційної скарги та зазначив, що суди попередніх інстанцій допустили істотні порушення норм процесуального права. Зокрема, безпідставно було залишено без розгляду клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи, хоча з позовної заяви вбачалося, що позивачка ставила під сумнів факт особистого підписання заповіту спадкодавцем та не виключала необхідності такої експертизи.

Суд касаційної інстанції звернув увагу на суперечливі показання свідків щодо обставин підписання заповіту, відсутність у медичній документації належних відомостей про стан свідомості спадкодавця у день складення заповіту, а також на те, що правочин було посвідчено менш ніж за годину до смерті особи. За таких умов висновок судів про недоведеність позовних вимог був визнаний передчасним.

Верховний Суд наголосив, що надмірний процесуальний формалізм, який призвів до обмеження можливостей сторони у доказуванні, є несумісним із принципом змагальності та правом на справедливий суд. Оскільки допущені порушення унеможливили встановлення всіх істотних обставин справи, судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

За результатами касаційного перегляду Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та передав справу на новий розгляд.

