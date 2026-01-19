Верховный Суд отметил необходимость полного выяснения обстоятельств в спорах относительно действительности завещания

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о признании завещания недействительным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда высказался относительно обязанности судов обеспечить полное и всестороннее выяснение обстоятельств дела при оспаривании завещания, в частности в части назначения судебной экспертизы.

При оспаривании действительности завещания, удостоверенного незадолго до смерти завещателя, суды обязаны обеспечить полное и всестороннее выяснение обстоятельств дела, включая рассмотрение ходатайств о назначении экспертизы для оценки психофизического состояния наследодателя на момент удостоверения завещания.

Отсутствие в медицинской документации надлежащих исходных данных само по себе не может быть основанием для отказа в назначении повторной экспертизы другим экспертным учреждением, если из обстоятельств дела усматривается наличие обоснованных сомнений относительно способности завещателя осознавать значение своих действий и руководить ими на момент удостоверения завещания.

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке решения судов первой и апелляционной инстанций по делу о признании завещания недействительным, принятые по иску наследницы по закону к наследнице по завещанию, при участии медицинского учреждения в качестве третьего лица.

Суть дела № 724/305/23

После смерти отца истец обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону, однако получила отказ в выдаче свидетельства в связи с наличием завещания, составленного в пользу другого лица. Истец утверждала, что завещание было составлено в больнице незадолго до смерти наследодателя, в период его тяжелого физического состояния, не отражало реальной воли завещателя и было подписано при обстоятельствах, исключающих осознанное волеизъявление. В связи с этим она просила признать завещание недействительным.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что истец не доказала нарушение требований относительно формы и порядка удостоверения завещания, а также отсутствие свободного волеизъявления завещателя. Апелляционный суд согласился с этими выводами и оставил решение без изменений, указав, что сам по себе тяжелый состояние здоровья наследодателя и несогласие наследника по закону с его распоряжением не являются основаниями для недействительности завещания.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу об обоснованности кассационной жалобы и указал, что суды предыдущих инстанций допустили существенные нарушения норм процессуального права. В частности, безосновательно было оставлено без рассмотрения ходатайство о назначении судебной почерковедческой экспертизы, хотя из искового заявления усматривалось, что истец ставила под сомнение факт личного подписания завещания наследодателем и не исключала необходимости такой экспертизы.

Суд кассационной инстанции обратил внимание на противоречивые показания свидетелей относительно обстоятельств подписания завещания, отсутствие в медицинской документации надлежащих сведений о состоянии сознания наследодателя в день составления завещания, а также на то, что сделка была удостоверена менее чем за час до смерти лица. При таких условиях вывод судов о недоказанности исковых требований был признан преждевременным.

Верховный Суд подчеркнул, что чрезмерный процессуальный формализм, который привел к ограничению возможностей стороны в доказывании, несовместим с принципом состязательности и правом на справедливый суд. Поскольку допущенные нарушения сделали невозможным установление всех существенных обстоятельств дела, судебные решения подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и передал дело на новое рассмотрение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.