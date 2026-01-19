Суд зобов’язав батька виплатити доньці 33 800 грн пені за борг з аліментів

Батько, який майже два роки не платив аліменти повнолітній доньці, намагався оскаржити рішення про стягнення з нього 33 800 грн пені.

Шевченківський районний суд міста Чернівці зобов’язав чоловіка щомісяця виплачувати повнолітній доньці аліменти в розмірі 1500 гривень — до завершення нею навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Проте батько не виконував це рішення належним чином і систематично ухилявся від сплати. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

У зв’язку з цим донька повторно звернулася до того ж суду з вимогою стягнути з нього пеню, яка накопичилася через затримки у виплатах аліментів. Суд першої інстанції позов задовольнив.

Відповідач оскаржив це рішення в апеляційному порядку, однак Чернівецький апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив його без змін.

Суди встановили, що відповідач протягом майже двох років не сплачував аліменти, хоча був обізнаний про свій обов’язок і розмір щомісячних виплат. У зв’язку з цим утворилася заборгованість в сумі 33 800 грн.

За розрахунком суду І інстанції, пеня за несвоєчасну сплату аліментів становила 100 722 грн. Проте, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України, розмір пені не може перевищувати суму заборгованості, суд стягнув її в розмірі, що дорівнював 100% боргу по аліментам, тобто, 33 800 грн.

Чернівецький апеляційний суд у своїй постанові зазначив, що відповідач не надав жодних доказів, які б свідчили про вжиття ним усіх можливих заходів для добровільного виконання судового рішення або про відсутність його вини у виникненні заборгованості, тоді як обов’язок доведення таких обставин покладається саме на платника аліментів.

Також суд відхилив аргументи відповідача про перебування доньки за кордоном та отримання нею доходу, підкресливши, що предметом розгляду у цій справі є стягнення пені за прострочення сплати аліментів, а не визначення нового розміру аліментів чи потреби в матеріальній допомозі.

Колегія суддів апеляційного суду підтвердила правомірність стягнення пені та залишила рішення Шевченківського районного суду м.Чернівців без змін.

