Суд обязал отца выплатить дочери 33 800 грн пени за долг по алиментам

Отец, почти два года не плативший алименты совершеннолетней дочери, пытался обжаловать решение о взыскании с него 33 800 грн пени.

Шевченковский районный суд города Черновцы обязал мужчину ежемесячно выплачивать совершеннолетней дочери алименты в размере 1500 гривен — до окончания ею обучения, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста. Однако отец не выполнял это решение надлежащим образом и систематически уклонялся от уплаты. Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

В связи с этим дочь повторно обратилась в тот же суд с требованием взыскать с него пеню, которая накопилась из‑за задержек в выплате алиментов. Суд первой инстанции иск удовлетворил.

Ответчик обжаловал это решение в апелляционном порядке, однако Черновицкий апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение без изменений.

Суды установили, что ответчик на протяжении почти двух лет не уплачивал алименты, хотя был осведомлён о своей обязанности и размере ежемесячных выплат. В связи с этим образовалась задолженность в сумме 33 800 грн.

По расчёту суда первой инстанции, пеня за несвоевременную уплату алиментов составила 100 722 грн. Однако, поскольку согласно ч. 1 ст. 196 Семейного кодекса Украины размер пени не может превышать сумму задолженности, суд взыскал её в размере, равном 100% долга по алиментам, то есть 33 800 грн.

Черновицкий апелляционный суд в своём постановлении указал, что ответчик не предоставил никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о принятии им всех возможных мер для добровольного исполнения судебного решения либо об отсутствии его вины в возникновении задолженности, тогда как обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается именно на плательщика алиментов.

Также суд отклонил доводы ответчика о пребывании дочери за границей и получении ею дохода, подчеркнув, что предметом рассмотрения в данном деле является взыскание пени за просрочку уплаты алиментов, а не определение нового размера алиментов или потребности в материальной помощи.

Коллегия судей апелляционного суда подтвердила правомерность взыскания пени и оставила решение Шевченковского районного суда города Черновцы без изменений.

