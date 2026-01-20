  1. Судова практика
На Львівщині суд оштрафував мобілізованого солдата за кілька годин відсутності на службі

12:59, 20 січня 2026
Шестигодинна відсутність без поважних причин кваліфікована як порушення порядку проходження служби.
На Львівщині суд оштрафував мобілізованого солдата за кілька годин відсутності на службі
Яворівський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця, який під час дії воєнного стану самовільно був відсутній у військовій частині протягом шести годин. За порушення порядку проходження служби суд призначив штраф 8 500 грн та зобов’язав сплатити судовий збір.

Обставини справи №944/6440/25

Як встановив суд, у ніч на 12 листопада 2025 року мобілізований солдат без поважних причин залишив місце служби та був відсутній на території військової частини з 01:00 до 07:00. Подія сталася в умовах особливого періоду та дії воєнного стану, що має принципове значення для правової кваліфікації.

Матеріали щодо правопорушення надійшли до суду з військової частини. Сам військовослужбовець був належним чином повідомлений про розгляд справи, однак у судове засідання не з’явився і причин неявки не повідомив. Відповідно до статті 268 КУпАП суд розглянув справу за його відсутності.

Вина солдата підтверджувалася протоколом про військове адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, актом відмови від надання пояснень та іншими доказами, які суд визнав належними, допустимими та взаємопов’язаними.

Правова оцінка

Суд кваліфікував дії військовослужбовця за частиною 3 статті 172-11 КУпАП — самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах особливого періоду.

Окремо суд наголосив, що на момент вчинення правопорушення в Україні діяв воєнний стан, запроваджений Указом Президента та затверджений Верховною Радою, а також режим загальної мобілізації. Це виключає можливість м’якшої оцінки порушення як формального чи малозначного.

Рішення суду

Постановою Яворівський районний суд Львівської області військовослужбовця:

  • визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення;
  • накладено штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн;
  • стягнуто судовий збір у сумі 605,60 грн.

Суд зазначив, що стягнення призначене в межах санкції статті з урахуванням обставин справи, особи правопорушника та характеру вчиненого.

суд Львів військові судова практика військовослужбовці СЗЧ

