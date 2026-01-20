Во Львовской области суд оштрафовал мобилизованного солдата за несколько часов отсутствия на службе

Шестичасовое отсутствие без уважительных причин квалифицировано как нарушение порядка прохождения службы.

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего, который во время действия военного положения самовольно отсутствовал в воинской части в течение шести часов. За нарушение порядка прохождения службы суд назначил штраф 8 500 грн и обязал уплатить судебный сбор.

Обстоятельства дела №944/6440/25

Как установил суд, в ночь на 12 ноября 2025 года мобилизованный солдат без уважительных причин оставил место службы и отсутствовал на территории воинской части с 01:00 до 07:00. Событие произошло в условиях особого периода и действия военного положения, что имеет принципиальное значение для правовой квалификации.

Материалы относительно правонарушения поступили в суд из воинской части. Сам военнослужащий был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, однако в судебное заседание не явился и причин неявки не сообщил. В соответствии со статьей 268 КУоАП суд рассмотрел дело в его отсутствие.

Вина солдата подтверждалась протоколом о военном административном правонарушении, письменными пояснениями свидетелей, актом отказа от дачи пояснений и другими доказательствами, которые суд признал надлежащими, допустимыми и взаимосвязанными.

Правовая оценка

Суд квалифицировал действия военнослужащего по части 3 статьи 172-11 КУоАП — самовольное оставление воинской части или места службы в условиях особого периода.

Отдельно суд подчеркнул, что на момент совершения правонарушения в Украине действовало военное положение, введенное Указом Президента и утвержденное Верховной Радой, а также режим всеобщей мобилизации. Это исключает возможность более мягкой оценки нарушения как формального или малозначительного.

Решение суда

Постановлением Яворовский районный суд Львовской области военнослужащего:

признал виновным в совершении административного правонарушения;

наложил штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 грн;

взыскал судебный сбор в сумме 605,60 грн.

Суд указал, что взыскание назначено в пределах санкции статьи с учетом обстоятельств дела, личности правонарушителя и характера совершенного.

