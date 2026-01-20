Во Львовской области суд оштрафовал мобилизованного солдата за несколько часов отсутствия на службе
Яворовский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего, который во время действия военного положения самовольно отсутствовал в воинской части в течение шести часов. За нарушение порядка прохождения службы суд назначил штраф 8 500 грн и обязал уплатить судебный сбор.
Обстоятельства дела №944/6440/25
Как установил суд, в ночь на 12 ноября 2025 года мобилизованный солдат без уважительных причин оставил место службы и отсутствовал на территории воинской части с 01:00 до 07:00. Событие произошло в условиях особого периода и действия военного положения, что имеет принципиальное значение для правовой квалификации.
Материалы относительно правонарушения поступили в суд из воинской части. Сам военнослужащий был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, однако в судебное заседание не явился и причин неявки не сообщил. В соответствии со статьей 268 КУоАП суд рассмотрел дело в его отсутствие.
Вина солдата подтверждалась протоколом о военном административном правонарушении, письменными пояснениями свидетелей, актом отказа от дачи пояснений и другими доказательствами, которые суд признал надлежащими, допустимыми и взаимосвязанными.
Правовая оценка
Суд квалифицировал действия военнослужащего по части 3 статьи 172-11 КУоАП — самовольное оставление воинской части или места службы в условиях особого периода.
Отдельно суд подчеркнул, что на момент совершения правонарушения в Украине действовало военное положение, введенное Указом Президента и утвержденное Верховной Радой, а также режим всеобщей мобилизации. Это исключает возможность более мягкой оценки нарушения как формального или малозначительного.
Решение суда
Постановлением Яворовский районный суд Львовской области военнослужащего:
- признал виновным в совершении административного правонарушения;
- наложил штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 грн;
- взыскал судебный сбор в сумме 605,60 грн.
Суд указал, что взыскание назначено в пределах санкции статьи с учетом обстоятельств дела, личности правонарушителя и характера совершенного.
