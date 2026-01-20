  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Будівництво гуртожитків не тягне обов’язку сплачувати пайову участь – ВС у спорі КМДА та університету у Києві

12:05, 20 січня 2026
Студентський гуртожиток є частиною навчального закладу, а тому закон звільняє його від сплати пайової участі — ВС.
Будівництво гуртожитків не тягне обов’язку сплачувати пайову участь – ВС у спорі КМДА та університету у Києві
Ілюстративне зображення
Будівля гуртожитку, що використовується для розміщення студентів, є частиною навчального закладу, і відповідно до законодавства пайова участь за неї не сплачується. Визначальним є функціональне призначення об’єкта та його роль у забезпеченні освітнього процесу, а не формальні коди класифікатора.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Департамент економіки та інвестицій КМДА звернувся до суду з позовом до Університету і ТОВ про стягнення солідарно безпідставно збережених коштів пайового внеску на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Позов обґрунтований тим, що відповідачі, на порушення вимог закону, не сплатили внесок до введення об’єкта будівництва в експлуатацію та не уклали відповідний договір пайової участі.

Господарський суд задовольнив позов. Апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у позові, виходячи з того, що гуртожиток є частиною майна навчального закладу, а законодавство передбачає звільнення таких об’єктів від сплати пайового внеску.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду погодився з висновками апеляційного суду і наголосив, що для оцінки обов’язку щодо сплати пайової участі важливе функціональне призначення об’єкта та його участь у забезпеченні освітнього процесу, а не формальний код класифікації.

Суд касаційної інстанції зробив висновок, що Університет не зобов’язаний сплачувати пайову участь за споруджений гуртожиток, оскільки функціональне призначення об’єкта відповідає вимогам навчального закладу.

КГС ВС залишив касаційну скаргу Департаменту без задоволення, а постанову апеляційного суду – без змін.

Постанова КГС ВС від 26 листопада 2025 року у справі № 910/12059/24.

Верховний Суд Київ КМДА судова практика університет

