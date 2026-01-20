  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Строительство общежитий не влечет обязанности уплаты паевого взноса — ВС в споре КГГА и университета в Киеве

12:05, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Студенческое общежитие является частью учебного заведения, а потому закон освобождает его от уплаты паевого взноса — ВС.
Строительство общежитий не влечет обязанности уплаты паевого взноса — ВС в споре КГГА и университета в Киеве
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Здание общежития, используемое для размещения студентов, является частью учебного заведения, и в соответствии с законодательством паевое участие за него не уплачивается. Определяющим является функциональное назначение объекта и его роль в обеспечении образовательного процесса, а не формальные коды классификатора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Департамент экономики и инвестиций КГГА обратился в суд с иском к Университету и ООО о солидарном взыскании необоснованно сохраненных средств паевого взноса на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Иск был обоснован тем, что ответчики, в нарушение требований закона, не уплатили взнос до ввода объекта строительства в эксплуатацию и не заключили соответствующий договор паевого участия.

Хозяйственный суд удовлетворил иск. Апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске, исходя из того, что общежитие является частью имущества учебного заведения, а законодательство предусматривает освобождение таких объектов от уплаты паевого взноса.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда согласился с выводами апелляционного суда и подчеркнул, что для оценки обязанности по уплате паевого участия важны функциональное назначение объекта и его участие в обеспечении образовательного процесса, а не формальный код классификации.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что Университет не обязан уплачивать паевое участие за построенное общежитие, поскольку функциональное назначение объекта соответствует требованиям учебного заведения.

КХС ВС оставил кассационную жалобу Департамента без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление КХС ВС от 26 ноября 2025 года по делу № 910/12059/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд Киев КГГА судебная практика университет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]