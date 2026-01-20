Строительство общежитий не влечет обязанности уплаты паевого взноса — ВС в споре КГГА и университета в Киеве

Студенческое общежитие является частью учебного заведения, а потому закон освобождает его от уплаты паевого взноса — ВС.

Иллюстративное изображение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Здание общежития, используемое для размещения студентов, является частью учебного заведения, и в соответствии с законодательством паевое участие за него не уплачивается. Определяющим является функциональное назначение объекта и его роль в обеспечении образовательного процесса, а не формальные коды классификатора.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Департамент экономики и инвестиций КГГА обратился в суд с иском к Университету и ООО о солидарном взыскании необоснованно сохраненных средств паевого взноса на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Иск был обоснован тем, что ответчики, в нарушение требований закона, не уплатили взнос до ввода объекта строительства в эксплуатацию и не заключили соответствующий договор паевого участия.

Хозяйственный суд удовлетворил иск. Апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске, исходя из того, что общежитие является частью имущества учебного заведения, а законодательство предусматривает освобождение таких объектов от уплаты паевого взноса.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда согласился с выводами апелляционного суда и подчеркнул, что для оценки обязанности по уплате паевого участия важны функциональное назначение объекта и его участие в обеспечении образовательного процесса, а не формальный код классификации.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что Университет не обязан уплачивать паевое участие за построенное общежитие, поскольку функциональное назначение объекта соответствует требованиям учебного заведения.

КХС ВС оставил кассационную жалобу Департамента без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление КХС ВС от 26 ноября 2025 года по делу № 910/12059/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.