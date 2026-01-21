Верховний Суд уточнив межі застосування виняткового цинізму у справах про хуліганство

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу у справі про хуліганство, вчинене групою осіб щодо неповнолітнього, перевіривши правильність кваліфікації дій обвинувачених.

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі розглянув касаційну скаргу у справі про хуліганство, вчинене групою осіб щодо неповнолітнього, та дійшов висновку про законність засудження, одночасно виключивши з мотивувальної частини судових рішень посилання на таку кваліфікуючу ознаку, як винятковий цинізм.

Обставини та позиціх судів

Суть справи № 355/1256/16-к полягала у тому, що у вечірній час у селищі Київської області двоє дорослих чоловіків під’їхали автомобілем до групи неповнолітніх, які перебували біля закладу позашкільної освіти. Після формального та малозначного приводу — відмови одного з підлітків дати цигарку — між сторонами виник конфлікт, у ході якого потерпілому було завдано ударів, унаслідок чого він отримав легкі тілесні ушкодження. Подія відбувалася у публічному місці та в присутності інших неповнолітніх, що супроводжувалося демонстративною зневагою до загальноприйнятих правил поведінки.

Суд першої інстанції визнав одного з обвинувачених винним у вчиненні хуліганства, передбаченого частиною другою статті 296 Кримінального кодексу України, призначив покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та задовольнив цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на користь потерпілого. Апеляційний суд погодився з такими висновками, залишивши вирок без змін.

Позиції та висновки Верховного Суду

Верховний Суд, здійснюючи касаційний перегляд, виходив із меж касаційної скарги та встановлених судами першої й апеляційної інстанцій фактичних обставин, наголосивши, що касаційна інстанція не уповноважена переоцінювати докази або встановлювати нові факти. Перевірка зводилася до оцінки правильності застосування норм матеріального і процесуального права та правової кваліфікації дій засуджених.

Суд підтвердив, що дії обвинувачених посягають саме на громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони, оскільки були вчинені у публічному місці, за відсутності особистих неприязних стосунків із потерпілим та з використанням малозначного приводу. Характер поведінки, спосіб дій і обстановка їх вчинення свідчать про мотив явної неповаги до суспільства та прагнення до самоствердження за рахунок приниження іншої особи. За таких умов Верховний Суд визнав обґрунтованим висновок попередніх інстанцій про наявність у діях засуджених складу злочину, передбаченого частиною другою статті 296 КК України, а також кваліфікуючої ознаки вчинення злочину групою осіб, що підтверджується узгодженістю їхніх дій.

Верховний Суд відхилив доводи захисту щодо відсутності умислу та неконкретності обвинувачення, зазначивши, що обвинувальний акт відповідав вимогам кримінального процесуального закону і містив чітке формулювання обставин, часу, місця, способу та мотиву вчинення злочину. Також суд визнав безпідставними твердження про необхідність перевірки інших можливих джерел тілесних ушкоджень, оскільки судовий розгляд здійснюється виключно в межах пред’явленого обвинувачення.

Разом із цим касаційна інстанція дійшла висновку, що посилання судів на таку ознаку об’єктивної сторони злочину, як винятковий цинізм, не відповідає встановленим фактичним обставинам справи. Верховний Суд роз’яснив, що винятковий цинізм передбачає особливі прояви зневаги до норм суспільної моралі, які у цій справі не були ані інкриміновані, ані доведені. У зв’язку з цим суд визнав за необхідне змінити судові рішення та виключити відповідні формулювання з їх мотивувальної частини.

Оцінюючи рішення про відшкодування моральної шкоди, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначивши, що розмір компенсації визначено з урахуванням характеру правопорушення, віку потерпілого, обсягу фізичних і душевних страждань та принципів розумності й справедливості. Підстав для зміни цієї частини судових рішень касаційна інстанція не встановила.

У підсумку Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, підтвердив законність засудження за хуліганство, вчинене групою осіб, та змінив судові рішення виключно в частині ознаки виняткового цинізму, залишивши інші висновки судів без змін.

