Верховный Суд уточнил пределы применения исключительного цинизма по делам о хулиганстве

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о хулиганстве, совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему, проверив правильность квалификации действий обвиняемых.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу по делу о хулиганстве, совершённом группой лиц в отношении несовершеннолетнего, и пришёл к выводу о законности осуждения, одновременно исключив из мотивировочной части судебных решений ссылки на такой квалифицирующий признак, как исключительный цинизм.

Обстоятельства и позиции судов

Суть дела № 355/1256/16-к заключалась в том, что в вечернее время в посёлке Киевской области двое взрослых мужчин подъехали на автомобиле к группе несовершеннолетних, находившихся возле учреждения внешкольного образования. После формального и малозначительного повода — отказа одного из подростков дать сигарету — между сторонами возник конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены удары, в результате чего он получил лёгкие телесные повреждения. Событие происходило в публичном месте и в присутствии других несовершеннолетних, что сопровождалось демонстративным пренебрежением к общепринятым правилам поведения.

Суд первой инстанции признал одного из обвиняемых виновным в совершении хулиганства, предусмотренного частью второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины, назначил наказание в виде лишения свободы с испытанием и удовлетворил гражданский иск о возмещении морального вреда в пользу потерпевшего. Апелляционный суд согласился с такими выводами, оставив приговор без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, осуществляя кассационный пересмотр, исходил из пределов кассационной жалобы и установленных судами первой и апелляционной инстанций фактических обстоятельств, подчеркнув, что кассационная инстанция не уполномочена переоценивать доказательства либо устанавливать новые факты. Проверка сводилась к оценке правильности применения норм материального и процессуального права и правовой квалификации действий осуждённых.

Суд подтвердил, что действия обвиняемых посягают именно на общественный порядок как объект уголовно-правовой охраны, поскольку были совершены в публичном месте, при отсутствии личных неприязненных отношений с потерпевшим и с использованием малозначительного повода. Характер поведения, способ действий и обстановка их совершения свидетельствуют о мотиве явного неуважения к обществу и стремлении к самоутверждению за счёт унижения другого лица. При таких условиях Верховный Суд признал обоснованным вывод предыдущих инстанций о наличии в действиях осуждённых состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 296 УК Украины, а также квалифицирующего признака совершения преступления группой лиц, что подтверждается согласованностью их действий.

Верховный Суд отклонил доводы защиты об отсутствии умысла и неконкретности обвинения, указав, что обвинительный акт соответствовал требованиям уголовного процессуального закона и содержал чёткую формулировку обстоятельств, времени, места, способа и мотива совершения преступления. Также суд признал необоснованными утверждения о необходимости проверки других возможных источников телесных повреждений, поскольку судебное разбирательство осуществляется исключительно в пределах предъявленного обвинения.

Вместе с тем кассационная инстанция пришла к выводу, что ссылки судов на такой признак объективной стороны преступления, как исключительный цинизм, не соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела. Верховный Суд разъяснил, что исключительный цинизм предполагает особые проявления пренебрежения нормами общественной морали, которые в данном деле не были ни инкриминированы, ни доказаны. В связи с этим суд признал необходимым изменить судебные решения и исключить соответствующие формулировки из их мотивировочной части.

Оценивая решение о возмещении морального вреда, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, указав, что размер компенсации определён с учётом характера правонарушения, возраста потерпевшего, объёма физических и душевных страданий, а также принципов разумности и справедливости. Оснований для изменения этой части судебных решений кассационная инстанция не установила.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, подтвердил законность осуждения за хулиганство, совершённое группой лиц, и изменил судебные решения исключительно в части признака исключительного цинизма, оставив другие выводы судов без изменений.

