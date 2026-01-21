  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд уточнил пределы применения исключительного цинизма по делам о хулиганстве

12:44, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о хулиганстве, совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему, проверив правильность квалификации действий обвиняемых.
Верховный Суд уточнил пределы применения исключительного цинизма по делам о хулиганстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу по делу о хулиганстве, совершённом группой лиц в отношении несовершеннолетнего, и пришёл к выводу о законности осуждения, одновременно исключив из мотивировочной части судебных решений ссылки на такой квалифицирующий признак, как исключительный цинизм.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства и позиции судов

Суть дела № 355/1256/16-к заключалась в том, что в вечернее время в посёлке Киевской области двое взрослых мужчин подъехали на автомобиле к группе несовершеннолетних, находившихся возле учреждения внешкольного образования. После формального и малозначительного повода — отказа одного из подростков дать сигарету — между сторонами возник конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены удары, в результате чего он получил лёгкие телесные повреждения. Событие происходило в публичном месте и в присутствии других несовершеннолетних, что сопровождалось демонстративным пренебрежением к общепринятым правилам поведения.

Суд первой инстанции признал одного из обвиняемых виновным в совершении хулиганства, предусмотренного частью второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины, назначил наказание в виде лишения свободы с испытанием и удовлетворил гражданский иск о возмещении морального вреда в пользу потерпевшего. Апелляционный суд согласился с такими выводами, оставив приговор без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, осуществляя кассационный пересмотр, исходил из пределов кассационной жалобы и установленных судами первой и апелляционной инстанций фактических обстоятельств, подчеркнув, что кассационная инстанция не уполномочена переоценивать доказательства либо устанавливать новые факты. Проверка сводилась к оценке правильности применения норм материального и процессуального права и правовой квалификации действий осуждённых.

Суд подтвердил, что действия обвиняемых посягают именно на общественный порядок как объект уголовно-правовой охраны, поскольку были совершены в публичном месте, при отсутствии личных неприязненных отношений с потерпевшим и с использованием малозначительного повода. Характер поведения, способ действий и обстановка их совершения свидетельствуют о мотиве явного неуважения к обществу и стремлении к самоутверждению за счёт унижения другого лица. При таких условиях Верховный Суд признал обоснованным вывод предыдущих инстанций о наличии в действиях осуждённых состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 296 УК Украины, а также квалифицирующего признака совершения преступления группой лиц, что подтверждается согласованностью их действий.

Верховный Суд отклонил доводы защиты об отсутствии умысла и неконкретности обвинения, указав, что обвинительный акт соответствовал требованиям уголовного процессуального закона и содержал чёткую формулировку обстоятельств, времени, места, способа и мотива совершения преступления. Также суд признал необоснованными утверждения о необходимости проверки других возможных источников телесных повреждений, поскольку судебное разбирательство осуществляется исключительно в пределах предъявленного обвинения.

Вместе с тем кассационная инстанция пришла к выводу, что ссылки судов на такой признак объективной стороны преступления, как исключительный цинизм, не соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела. Верховный Суд разъяснил, что исключительный цинизм предполагает особые проявления пренебрежения нормами общественной морали, которые в данном деле не были ни инкриминированы, ни доказаны. В связи с этим суд признал необходимым изменить судебные решения и исключить соответствующие формулировки из их мотивировочной части.

Оценивая решение о возмещении морального вреда, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, указав, что размер компенсации определён с учётом характера правонарушения, возраста потерпевшего, объёма физических и душевных страданий, а также принципов разумности и справедливости. Оснований для изменения этой части судебных решений кассационная инстанция не установила.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, подтвердил законность осуждения за хулиганство, совершённое группой лиц, и изменил судебные решения исключительно в части признака исключительного цинизма, оставив другие выводы судов без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]