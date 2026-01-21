Пенсія по втраті годувальника: суд відмовив у перерахунку за нормами Закону «Про прокуратуру»

Позивачка просила підвищити виплати з 30% до 60%, однак суд визнав правомірною відмову Пенсійного фонду.

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову матері померлого військовослужбовця, яка вимагала перерахунку пенсії по втраті годувальника з 30% до 60% заробітку, посилаючись на норми Закону України «Про прокуратуру».

Суд дійшов висновку, що пенсія позивачці була призначена і виплачується відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а тому застосування спеціальних норм пенсійного забезпечення прокурорів у цій справі є неможливим. Відтак дії Пенсійного фонду щодо відмови у перерахунку визнано правомірними.

Обставини справи №380/12792/25

Позивачка — мати померлого військовослужбовця — перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області та з 2007 року отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсію було призначено на підставі документів, поданих уповноваженим військовим органом, відповідно до Закону України № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Її розмір становить 30% грошового забезпечення померлого годувальника — згідно з пунктом «б» частини першої статті 36 цього Закону.

У травні 2025 року жінка звернулася до органу Пенсійного фонду із заявою про перерахунок пенсії, наполягаючи на застосуванні частини 19 статті 86 Закону України «Про прокуратуру». Вона вважала, що як мати померлого, який мав відношення до органів державної влади, має право на пенсію у розмірі 60% середньомісячного заробітку годувальника.

Пенсійний фонд відмовив у перерахунку, вказавши, що правовою підставою пенсійного забезпечення є саме Закон № 2262-ХІІ, який не передбачає збільшення розміру пенсії у таких випадках.

Позиція сторін

Позивачка стверджувала, що відмова у перерахунку порушує її право на належне пенсійне забезпечення, оскільки Закон «Про прокуратуру» встановлює вищі гарантії для членів сімей померлих прокурорів і слідчих.

Натомість відповідач наголошував:

пенсія була призначена не за Законом «Про прокуратуру»,

рішення про її призначення не оскаржувалося,

заяв про переведення на інший вид пенсії позивачка не подавала.

Оцінка суду

Суд встановив, що син позивачки був військовослужбовцем, якого наказом Міністра оборони України було відряджено для виконання службових обов’язків до органів державної влади, а зі списків особового складу Збройних Сил України його виключено у зв’язку зі смертю.

Водночас ключовим для вирішення спору стало те, що:

пенсія у зв’язку з втратою годувальника була призначена саме за нормами Закону № 2262-ХІІ;

застосування частини 19 статті 86 Закону України «Про прокуратуру» можливе лише у разі призначення пенсії відповідно до цього Закону;

у межах даної справи питання переведення на інший вид пенсії не порушувалося.

Суд окремо підкреслив, що Закон «Про прокуратуру», хоча й є спеціальним, не може застосовуватися до пенсійних правовідносин, які виникли та реалізуються на підставі іншого спеціального закону — про пенсійне забезпечення військовослужбовців.

Висновок суду

Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що вимоги про перерахунок пенсії є необґрунтованими. Норми Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» прямо встановлюють розмір пенсії у 30% заробітку годувальника у таких випадках, а підстав для застосування законодавства про прокуратуру немає.

У задоволенні позову відмовлено повністю.

