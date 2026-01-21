Пенсия по утрате кормильца: суд отказал в перерасчете по нормам Закона «О прокуратуре»

Истица просила повысить выплаты с 30% до 60%, однако суд признал правомерным отказ Пенсионного фонда.

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска матери умершего военнослужащего, которая требовала перерасчета пенсии по утрате кормильца с 30% до 60% заработка, ссылаясь на нормы Закона Украины «О прокуратуре».

Суд пришел к выводу, что пенсия истице была назначена и выплачивается в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а потому применение специальных норм пенсионного обеспечения прокуроров в данном деле является невозможным. Следовательно, действия Пенсионного фонда по отказу в перерасчете признаны правомерными.

Обстоятельства дела №380/12792/25

Истец — мать умершего военнослужащего — состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области и с 2007 года получает пенсию в связи с утратой кормильца.

Пенсия была назначена на основании документов, поданных уполномоченным военным органом, в соответствии с Законом Украины № 2262-ХII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Ее размер составляет 30% денежного обеспечения умершего кормильца — согласно пункту «б» части первой статьи 36 этого Закона.

В мае 2025 года женщина обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о перерасчете пенсии, настаивая на применении части 19 статьи 86 Закона Украины «О прокуратуре». Она считала, что как мать умершего, который имел отношение к органам государственной власти, имеет право на пенсию в размере 60% среднемесячного заработка кормильца.

Пенсионный фонд отказал в перерасчете, указав, что правовым основанием пенсионного обеспечения является именно Закон № 2262-ХII, который не предусматривает увеличения размера пенсии в таких случаях.

Позиция сторон

Истец утверждала, что отказ в перерасчете нарушает ее право на надлежащее пенсионное обеспечение, поскольку Закон «О прокуратуре» устанавливает более высокие гарантии для членов семей умерших прокуроров и следователей.

В то же время ответчик отмечал:

пенсия была назначена не по Закону «О прокуратуре»,

решение о ее назначении не обжаловалось,

заявлений о переводе на другой вид пенсии истец не подавала.

Оценка суда

Суд установил, что сын истицы был военнослужащим, которого приказом Министра обороны Украины направили для выполнения служебных обязанностей в органы государственной власти, а из списков личного состава Вооруженных Сил Украины его исключили в связи со смертью.

В то же время ключевым для разрешения спора стало то, что:

пенсия в связи с утратой кормильца была назначена именно по нормам Закона № 2262-ХII;

применение части 19 статьи 86 Закона Украины «О прокуратуре» возможно лишь в случае назначения пенсии в соответствии с этим Законом;

в рамках данного дела вопрос перевода на другой вид пенсии не поднимался.

Суд отдельно подчеркнул, что Закон «О прокуратуре», хотя и является специальным, не может применяться к пенсионным правоотношениям, которые возникли и реализуются на основании другого специального закона — о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Вывод суда

Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что требования о перерасчете пенсии являются необоснованными. Нормы Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» прямо устанавливают размер пенсии в 30% заработка кормильца в таких случаях, а оснований для применения законодательства о прокуратуре нет.

В удовлетворении иска отказано полностью.

