Апеляційний суд роз’яснив, хто має право встановлювати стан сп’яніння водіїв

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність штрафу та позбавлення прав для водія, який відмовився проходити огляд на алкоголь після зупинки з ознаками сп’яніння.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову місцевого суду щодо притягнення хмельничанина до адмінвідповідальності через відмову пройти тест на алкоголь. Скаргу водія не задовольнили, повідомили у суді.

Обставини справи № 686/21253/25

Водій ЗАЗ Daewoo Lanos увечері 19 липня 2025 року у м. Хмельницькому керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння – запах алкоголю з рота, порушення мови та координації рухів, поведінка, що не відповідає обстановці – та відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, і наклав на нього адміністративне стягнення – 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Водій подав апеляційну скаргу. Він просив скасувати постанову суду першої інстанції і закрити провадження у справі за відсутністю події й складу адміністративного правопорушення.

Апелянт зазначив, що жодної з ознак сп’яніння, вказаних у протоколі, у нього не було. На його переконання, відеозаписи підтверджують адекватність його поведінки: він коректно спілкувався з патрульними, чітко відповідав на запитання, без підвищення голосу, будь-яких порушень координації рухів на записах не зафіксовано.

На його переконання, позаяк ознаки сп’яніння, зафіксовані у протоколі та в акті огляду, не знайшли свого підтвердження у відеоматеріалах справи, то вимога поліції щодо проходження огляду на тверезість була незаконною.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд звернув увагу, що встановити наявність ознак алкогольного сп'яніння з відеозапису об'єктивно неможливо та не передбачено законодавством. Повноваження самостійно виявляти й оцінювати ознаки сп’яніння у водія має виключно поліцейський уповноваженого підрозділу Національної поліції України.

При цьому закон не вимагає підтвердження цих ознак свідками, їх фіксації на відео або проведення окремої процедури встановлення. За наявності відповідних підстав поліцейський має законне право вимагати від водія пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому порядку.

Відтак апеляційний суд дійшов висновку, що обставини справи у своїй сукупності підтверджують факт відмови водія від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння як на місці зупинки, так і в закладі охорони здоров`я, та безумовно вказують на наявність об`єктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП.

