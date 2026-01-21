Апелляционный суд разъяснил, кто имеет право устанавливать состояние опьянения водителей

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность штрафа и лишение водительских прав, который отказался проходить осмотр на алкоголь после остановки с признаками опьянения.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление местного суда о привлечении хмельничанина к административной ответственности за отказ пройти тест на алкоголь. Жалобу водителя не удовлетворили, сообщили в суде.

Обстоятельства дела № 686/21253/25

Водитель ЗАЗ Daewoo Lanos вечером 19 июля 2025 года в г. Хмельницком управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта, нарушение речи и координации движений, поведение, не соответствующее обстановке — и отказался пройти проверку на состояние опьянения.

Хмельницкий горрайонный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, и назначил ему административное взыскание — 17 тысяч гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Водитель подал апелляционную жалобу. Он просил отменить постановление суда первой инстанции и закрыть производство по делу за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Апеллянт указал, что ни одного из признаков опьянения, указанных в протоколе, у него не было. По его мнению, видеозаписи подтверждают адекватность его поведения: он корректно общался с патрульными, чётко отвечал на вопросы, не повышал голос, никаких нарушений координации движений на записях не зафиксировано.

Он утверждал, что поскольку признаки опьянения, зафиксированные в протоколе и акте освидетельствования, не подтвердились видеоматериалами дела, требование полиции о прохождении теста на трезвость было незаконным.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд обратил внимание, что установить наличие признаков алкогольного опьянения по видеозаписи объективно невозможно и это не предусмотрено законодательством. Полномочия самостоятельно выявлять и оценивать признаки опьянения у водителя имеет исключительно полицейский уполномоченного подразделения Национальной полиции Украины.

При этом закон не требует подтверждения этих признаков свидетелями, их фиксации на видео или проведения отдельной процедуры установления. При наличии соответствующих оснований полицейский имеет законное право требовать от водителя пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном порядке.

Таким образом, апелляционный суд пришёл к выводу, что совокупность обстоятельств дела подтверждает факт отказа водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения как на месте остановки, так и в учреждении здравоохранения, и однозначно указывает на наличие объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 КУоАП.

