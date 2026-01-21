  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Охоронці магазину, які затримують людину «на гарячому», не зобов’язані роз’яснювати їй права підозрюваного – ВС

13:13, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Охорона може законно затримати людину «на гарячому» і передати поліції, але не зобов’язана роз’яснювати їй права підозрюваного — це робить поліція.
Охоронці магазину, які затримують людину «на гарячому», не зобов’язані роз’яснювати їй права підозрюваного – ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники охорони магазину при затриманні особи в порядку ст. 207 КПК України не зобов’язані роз’яснювати їй права підозрюваного, оскільки це належить до компетенції уповноважених службових осіб, які негайно повідомляються про таке затримання. На цьому наголосив ККС ВС у постанові від 11 грудня 2025 року у справі № 215/3066/19 (провадження № 51-2905км24).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України. У касаційній скарзі захисник стверджував про незаконне затримання підзахисного працівниками охорони магазину, котрі не роз’яснили йому права підозрюваного.

Оцінюючи такі доводи касаційної скарги, Верховний Суд вказав, що нормами ч. 2 ст. 207 КПК України чітко визначено, що кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статтях 482 і 482-2 цього Кодексу:

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК України, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3).

Суди попередніх інстанцій встановили, що підставою затримання особи охороною магазину слугувала інформація з камер відеоспостереження про те, що затриманий взяв зі стелажа пляшку спиртного, поклав її в рюкзак і, не розрахувавшись, пройшов касову зону і прямує до виходу. Тому дії охоронця, який затримав особу біля виходу, коли вона з викраденим намагалася покинути приміщення магазину, були законними і відповідали вимогам ч. 2 ст. 207 КПК України. Про затримання та місцезнаходження особи було негайно повідомлено уповноважену службову особу, що підтверджено наявним у справі рапортом про надходження до служби 102 відповідного повідомлення.

Що стосується нероз’яснення особі прав підозрюваного при його затриманні охороною в порядку ст. 207 КПК України, то зазначена норма не містить такого обов’язку, а роз’яснення особі прав підозрюваного при затриманні належить до компетенції уповноважених службових осіб правоохоронного органу, які після приїзду на місце події діяли відповідно до вимог КПК України, і їхні дії сторона захисту не оскаржує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд сумарне рішення судова практика ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]