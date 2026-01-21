Охоронці магазину, які затримують людину «на гарячому», не зобов’язані роз’яснювати їй права підозрюваного – ВС

Охорона може законно затримати людину «на гарячому» і передати поліції, але не зобов’язана роз’яснювати їй права підозрюваного — це робить поліція.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники охорони магазину при затриманні особи в порядку ст. 207 КПК України не зобов’язані роз’яснювати їй права підозрюваного, оскільки це належить до компетенції уповноважених службових осіб, які негайно повідомляються про таке затримання. На цьому наголосив ККС ВС у постанові від 11 грудня 2025 року у справі № 215/3066/19 (провадження № 51-2905км24).

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України. У касаційній скарзі захисник стверджував про незаконне затримання підзахисного працівниками охорони магазину, котрі не роз’яснили йому права підозрюваного.

Оцінюючи такі доводи касаційної скарги, Верховний Суд вказав, що нормами ч. 2 ст. 207 КПК України чітко визначено, що кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статтях 482 і 482-2 цього Кодексу:

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК України, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3).

Суди попередніх інстанцій встановили, що підставою затримання особи охороною магазину слугувала інформація з камер відеоспостереження про те, що затриманий взяв зі стелажа пляшку спиртного, поклав її в рюкзак і, не розрахувавшись, пройшов касову зону і прямує до виходу. Тому дії охоронця, який затримав особу біля виходу, коли вона з викраденим намагалася покинути приміщення магазину, були законними і відповідали вимогам ч. 2 ст. 207 КПК України. Про затримання та місцезнаходження особи було негайно повідомлено уповноважену службову особу, що підтверджено наявним у справі рапортом про надходження до служби 102 відповідного повідомлення.

Що стосується нероз’яснення особі прав підозрюваного при його затриманні охороною в порядку ст. 207 КПК України, то зазначена норма не містить такого обов’язку, а роз’яснення особі прав підозрюваного при затриманні належить до компетенції уповноважених службових осіб правоохоронного органу, які після приїзду на місце події діяли відповідно до вимог КПК України, і їхні дії сторона захисту не оскаржує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.