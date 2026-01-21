  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Охранники магазина, которые задерживают человека «с поличным», не обязаны разъяснять ему права подозреваемого — ВС

13:13, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Охрана может законно задержать человека «с поличным» и передать полиции, но не обязана разъяснять ему права подозреваемого — это делает полиция.
Охранники магазина, которые задерживают человека «с поличным», не обязаны разъяснять ему права подозреваемого — ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники охраны магазина при задержании лица в порядке ст. 207 УПК Украины не обязаны разъяснять ему права подозреваемого, поскольку это относится к компетенции уполномоченных должностных лиц, которые незамедлительно уведомляются о таком задержании. На этом подчеркнул КУС ВС в постановлении от 11 декабря 2025 года по делу № 215/3066/19 (производство № 51-2905км24).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины. В кассационной жалобе защитник утверждал о незаконном задержании подзащитного сотрудниками охраны магазина, которые не разъяснили ему права подозреваемого.

Оценивая такие доводы кассационной жалобы, Верховный Суд указал, что нормами ч. 2 ст. 207 УПК Украины четко определено, что каждый имеет право задержать без постановления следственного судьи, суда любое лицо, кроме лиц, указанных в статьях 482 и 482-2 данного Кодекса:

  1. при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения;
  2. непосредственно после совершения уголовного правонарушения либо во время непрерывного преследования лица, которое подозревается в его совершении. Каждый, кто не является уполномоченным должностным лицом (лицом, которому законом предоставлено право осуществлять задержание) и задержал соответствующее лицо в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 207 УПК Украины, обязан незамедлительно доставить его к уполномоченному должностному лицу либо незамедлительно уведомить уполномоченное должностное лицо о задержании и местонахождении лица, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения (ч. 3).

Суды предыдущих инстанций установили, что основанием задержания лица охраной магазина послужила информация с камер видеонаблюдения о том, что задержанный взял со стеллажа бутылку спиртного, положил ее в рюкзак и, не рассчитавшись, прошел кассовую зону и направлялся к выходу. Поэтому действия охранника, который задержал лицо у выхода, когда оно с похищенным пыталось покинуть помещение магазина, были законными и соответствовали требованиям ч. 2 ст. 207 УПК Украины. О задержании и местонахождении лица было незамедлительно уведомлено уполномоченное должностное лицо, что подтверждено имеющимся в деле рапортом о поступлении в службу 102 соответствующего сообщения.

Что касается неразъяснения лицу прав подозреваемого при его задержании охраной в порядке ст. 207 УПК Украины, то указанная норма не содержит такого обязательства, а разъяснение лицу прав подозреваемого при задержании относится к компетенции уполномоченных должностных лиц правоохранительного органа, которые после прибытия на место происшествия действовали в соответствии с требованиями УПК Украины, и их действия сторона защиты не обжалует.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд суммарное решение судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]