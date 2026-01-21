Відсутність права на вихідну допомогу у разі поновлення на роботі за рішенням суду — огляд практики КАС ВС

Огляд судової практики КАС ВС містить ключові висновки для вирішення публічно-правових трудових спорів.

Верховний Суд оприлюднив огля судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за грудень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

відсутність права особи на виплату вихідної допомоги при звільненні у разі набрання законної сили судовим рішенням про поновлення її на роботі;

повноваження старости або особи, яка виконує його обов’язки, щодо засвідчення справжності підпису на заяві про відмову від отримання одноразової грошової допомоги;

критерії визнання наказу злочинним або явно незаконним для відмови від його виконання поліцейським;

припинення державної служби при досягненні 65-річного віку та дискреційне право суб'єкта призначення на продовження;

правомірність застосування штрафу за реалізацію необлікованого пального на АЗС без належного вимірювання залишків у резервуарах;

застосування пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до будівель промисловості, переданих у користування за договором особистого сервітуту юридичній особі, єдиним засновником якої є власник цих будівель;

правомірність нарахування пені за несвоєчасну сплату самостійно узгодженого податкового зобов’язання з податку на прибуток у період дії воєнного стану.

