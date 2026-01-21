  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Відсутність права на вихідну допомогу у разі поновлення на роботі за рішенням суду — огляд практики КАС ВС

20:00, 21 січня 2026
Огляд судової практики КАС ВС містить ключові висновки для вирішення публічно-правових трудових спорів.
Відсутність права на вихідну допомогу у разі поновлення на роботі за рішенням суду — огляд практики КАС ВС
Верховний Суд оприлюднив огля судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за грудень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

  • відсутність права особи на виплату вихідної допомоги при звільненні у разі набрання законної сили судовим рішенням про поновлення її на роботі;
  • повноваження старости або особи, яка виконує його обов’язки, щодо засвідчення справжності підпису на заяві про відмову від отримання одноразової грошової допомоги;
  • критерії визнання наказу злочинним або явно незаконним для відмови від його виконання поліцейським;
  • припинення державної служби при досягненні 65-річного віку та дискреційне право суб'єкта призначення на продовження;
  • правомірність застосування штрафу за реалізацію необлікованого пального на АЗС без належного вимірювання залишків у резервуарах;
  • застосування пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до будівель промисловості, переданих у користування за договором особистого сервітуту юридичній особі, єдиним засновником якої є власник цих будівель;
  • правомірність нарахування пені за несвоєчасну сплату самостійно узгодженого податкового зобов’язання з податку на прибуток у період дії воєнного стану.

Верховний Суд судова практика КАС ВС

