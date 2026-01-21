  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Отсутствие права на выходное пособие в случае восстановления на работе по решению суда — обзор практики КАС ВС

20:00, 21 января 2026
Обзор судебной практики КАС ВС содержит ключевые выводы для разрешения публично-правовых трудовых споров.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за декабрь 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности относительно:

  • отсутствия права лица на выплату выходного пособия при увольнении в случае вступления в законную силу судебного решения о восстановлении его на работе;
  • полномочий старосты или лица, исполняющего его обязанности, по удостоверению подлинности подписи на заявлении об отказе от получения единовременной денежной помощи;
  • критериев признания приказа преступным или явно незаконным для отказа от его исполнения полицейским;
  • прекращения государственной службы при достижении 65-летнего возраста и дискреционного права субъекта назначения на продление;
  • правомерности применения штрафа за реализацию неучтенного топлива на АЗС без надлежащего измерения остатков в резервуарах;
  • применения льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к зданиям промышленности, переданным в пользование по договору личного сервитута юридическому лицу, единственным учредителем которого является собственник этих зданий;
  • правомерности начисления пени за несвоевременную уплату самостоятельно согласованного налогового обязательства по налогу на прибыль в период действия военного положения.

Верховный Суд судебная практика КАС ВС

