Отсутствие права на выходное пособие в случае восстановления на работе по решению суда — обзор практики КАС ВС
20:00, 21 января 2026
Обзор судебной практики КАС ВС содержит ключевые выводы для разрешения публично-правовых трудовых споров.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за декабрь 2025 года.
В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности относительно:
- отсутствия права лица на выплату выходного пособия при увольнении в случае вступления в законную силу судебного решения о восстановлении его на работе;
- полномочий старосты или лица, исполняющего его обязанности, по удостоверению подлинности подписи на заявлении об отказе от получения единовременной денежной помощи;
- критериев признания приказа преступным или явно незаконным для отказа от его исполнения полицейским;
- прекращения государственной службы при достижении 65-летнего возраста и дискреционного права субъекта назначения на продление;
- правомерности применения штрафа за реализацию неучтенного топлива на АЗС без надлежащего измерения остатков в резервуарах;
- применения льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к зданиям промышленности, переданным в пользование по договору личного сервитута юридическому лицу, единственным учредителем которого является собственник этих зданий;
- правомерности начисления пени за несвоевременную уплату самостоятельно согласованного налогового обязательства по налогу на прибыль в период действия военного положения.
