Отсутствие права на выходное пособие в случае восстановления на работе по решению суда — обзор практики КАС ВС

Обзор судебной практики КАС ВС содержит ключевые выводы для разрешения публично-правовых трудовых споров.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за декабрь 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности относительно:

отсутствия права лица на выплату выходного пособия при увольнении в случае вступления в законную силу судебного решения о восстановлении его на работе;

полномочий старосты или лица, исполняющего его обязанности, по удостоверению подлинности подписи на заявлении об отказе от получения единовременной денежной помощи;

критериев признания приказа преступным или явно незаконным для отказа от его исполнения полицейским;

прекращения государственной службы при достижении 65-летнего возраста и дискреционного права субъекта назначения на продление;

правомерности применения штрафа за реализацию неучтенного топлива на АЗС без надлежащего измерения остатков в резервуарах;

применения льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к зданиям промышленности, переданным в пользование по договору личного сервитута юридическому лицу, единственным учредителем которого является собственник этих зданий;

правомерности начисления пени за несвоевременную уплату самостоятельно согласованного налогового обязательства по налогу на прибыль в период действия военного положения.

