Оголошення померлим неможливе за наявності встановленого факту смерті — суд

Хмельницький апеляційний суд відмовив чоловіку в оголошенні родича померлим, оскільки факт його смерті був встановлений.

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу за заявою жителя Старокостянтинова про оголошення його двоюрідного брата померлим у зв’язку із загибеллю внаслідок пожежі на території Росії. Про це розповіли у суді.

Обставини справи № 683/1294/25

До суду звернувся житель Старокостянтинова з проханням оголосити його двоюрідного брата померлим в РФ внаслідок нещасного випадку (пожежі).

Заявник пояснив, що є власником частки будинку, інша частка якого належала його братові. Останній тривалий час проживав у РФ, де й загинув під час пожежі.

Свідоцтва про смерть родича заявник не має і не може його витребувати у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. За відсутності документального підтвердження смерті спадкодавця він, як спадкоємець за законом, не має можливості оформити спадщину. Тому просив суд оголосити брата померлим.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області відмовив у задоволенні заяви. Суд виходив із того, що факт смерті брата заявника достовірно встановлено, а отже правових підстав для оголошення його померлим немає.

Заявник подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати це рішення та задовольнити його заяву. Він уважав, що за відсутності свідоцтва про смерть, виданого органами РФ, є підстави для оголошення спадкодавця померлим у судовому порядку.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд відхилив доводи апелянта та погодився з висновками суду першої інстанції.

Колегія суддів звернула увагу, що оголошення фізичної особи померлою є правовим припущенням її смерті, коли суд не може достеменно встановити факт смерті, а лише припускає його на підставі непрямих доказів або у зв’язку з тривалою безвісною відсутністю особи.

Позаяк суд першої інстанції у судовому засіданні встановив, що двоюрідний брат заявника помер у РФ, то немає правових підстав для оголошення його померлим.

