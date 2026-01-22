  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Объявление умершим невозможно при наличии установленного факта смерти — суд

18:24, 22 января 2026
Хмельницкий апелляционный суд отказал мужчине в объявлении родственника умершим, поскольку факт его смерти был установлен.
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело по заявлению жителя Староконстантинова об объявлении его двоюродного брата умершим в связи с гибелью в результате пожара на территории России. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела № 683/1294/25

В суд обратился житель Староконстантинова с просьбой объявить его двоюродного брата умершим в РФ в результате несчастного случая (пожара).

Заявитель пояснил, что является собственником доли дома, другая доля которого принадлежала его брату. Последний длительное время проживал в РФ, где и погиб во время пожара.

Свидетельства о смерти родственника заявитель не имеет и не может его истребовать в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. При отсутствии документального подтверждения смерти наследодателя он, как наследник по закону, не имеет возможности оформить наследство. Поэтому просил суд объявить брата умершим.

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении заявления. Суд исходил из того, что факт смерти брата заявителя достоверно установлен, а следовательно правовых оснований для объявления его умершим нет.

Заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить это решение и удовлетворить его заявление. Он полагал, что при отсутствии свидетельства о смерти, выданного органами РФ, имеются основания для объявления наследодателя умершим в судебном порядке.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд отклонил доводы апеллянта и согласился с выводами суда первой инстанции.

Коллегия судей обратила внимание, что объявление физического лица умершим является правовым предположением его смерти, когда суд не может достоверно установить факт смерти, а лишь предполагает его на основании косвенных доказательств либо в связи с длительным безвестным отсутствием лица.

Поскольку суд первой инстанции в судебном заседании установил, что двоюродный брат заявителя умер в РФ, то отсутствуют правовые основания для объявления его умершим.

