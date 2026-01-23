Відмова у праві на шлюб підлягає перегляду, навіть якщо неповнолітня не подала апеляцію — позиція ВС

Верховний Суд наголосив: відсутність апеляції від неповнолітньої не блокує перегляд відмови у наданні права на шлюб, якщо вона підтримує скаргу партнера.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що суди можуть скасувати рішення про відмову в наданні неповнолітній особі права на шлюб навіть тоді, коли сама заявниця не подала апеляційну чи касаційну скаргу, але повністю підтримала такі скарги свого партнера, з яким планує укласти шлюб.

ВС наголосив: право на шлюб у цьому випадку є спільним інтересом двох осіб і ґрунтується на їхньому вільному волевиявленні. Відтак формальна відсутність скарги саме від заявниці не може бути перешкодою для перегляду справи.

Крім того, Верховний Суд звернув увагу на обов’язок суду активно перевіряти, чи відповідає надання права на шлюб найкращим інтересам дитини, а також на необхідність залучення обох батьків до участі у справі, якщо між ними існує конфлікт щодо вибору дитиною шлюбного партнера.

Обставини справи №159/125/24

До суду звернулася дівчина, яка досягла шістнадцятирічного віку, із заявою про надання їй права на шлюб із повнолітнім партнером. Вона вказувала, що їхні стосунки є тривалими, добровільними, ґрунтуються на взаємних почуттях та бажанні створити сім’ю. Батько заявниці не заперечував проти шлюбу, так само як і орган опіки та піклування.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви, мотивувавши це тим, що заявниця не довела, що укладення шлюбу до досягнення шлюбного віку відповідає її інтересам. Апеляційний суд погодився з таким висновком, додатково зазначивши, що заявниця не оскаржила рішення самостійно, а також звернувши увагу на значну різницю у віці між нею та партнером і на конфліктні стосунки з матір’ю.

Партнер заявниці подав апеляційну, а згодом і касаційну скаргу. Заявниця обидві скарги повністю підтримала, просила скасувати рішення судів і надати їй право на шлюб.

Правова позиція Верховного Суду

Щодо права на оскарження

Верховний Суд дійшов висновку, що у справах про надання права на шлюб право на оскарження має не лише неповнолітній заявник, а й заінтересована особа — той, з ким планується укладення шлюбу. Оскільки закон передбачає надання права на шлюб із конкретною особою, подальша реалізація цього права можлива лише за наявності спільного інтересу та спільного волевиявлення обох сторін.

Тому якщо неповнолітня особа не подала власної апеляційної чи касаційної скарги, але визнала та підтримала скарги партнера, це не означає її згоди з відмовою суду. За таких умов відсутність окремої скарги від заявниці не перешкоджає перегляду судових рішень.

Щодо участі батьків у справі

Суд також звернув увагу, що у справах окремого провадження про надання права на шлюб до участі мають бути залучені один або обоє батьків. Якщо суду відомо про конфлікт між дитиною та одним із батьків, який може мати значення для оцінки ризиків і загроз для дитини, такий з батьків має бути залучений як заінтересована особа.

Незалучення матері заявниці, з якою в неї були неприязні стосунки через вибір партнера, Верховний Суд визнав процесуальним недоліком, оскільки це унеможливило повну оцінку обставин справи.

Щодо критеріїв відмови у наданні права на шлюб

Верховний Суд підкреслив, що відмова у наданні права на шлюб особі, яка досягла шістнадцяти років, є втручанням у її право на повагу до приватного і сімейного життя. Таке втручання допустиме лише за наявності переконливих підстав.

Суд може відмовити у наданні права на шлюб лише тоді, коли встановить, що укладення шлюбу суперечить інтересам заявника, зокрема через:

відсутність вільного волевиявлення;

примус або ознаки домашнього насильства;

зловживання довірою чи майнові ризики;

психологічну, моральну або соціальну незрілість;

нерозуміння наслідків шлюбу.

При цьому Верховний Суд зазначив, що обов’язок доведення не може бути покладений виключно на неповнолітню особу. У такій категорії справ суд має відігравати активну роль і самостійно перевіряти наявність або відсутність ризиків для дитини.

Результат розгляду

Касаційний цивільний суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Верховний Суд наголосив, що без встановлення конкретних загроз або ризиків для неповнолітньої заявниці відмова у наданні права на шлюб є передчасною.

Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення та є остаточною.

