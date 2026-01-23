Отказ в праве на брак подлежит пересмотру, даже если несовершеннолетняя не подала апелляцию — позиция Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул: отсутствие апелляции со стороны несовершеннолетней не блокирует пересмотр отказа в предоставлении права на брак, если она поддерживает жалобу партнера.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда разъяснил, что суды могут отменить решение об отказе в предоставлении несовершеннолетнему лицу права на брак даже тогда, когда сама заявительница не подала апелляционную или кассационную жалобу, но полностью поддержала такие жалобы своего партнера, с которым планирует заключить брак.

Верховный Суд подчеркнул: право на брак в этом случае является общим интересом двух лиц и основывается на их свободном волеизъявлении. Следовательно, формальное отсутствие жалобы именно от заявительницы не может быть препятствием для пересмотра дела.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание на обязанность суда активно проверять, соответствует ли предоставление права на брак наилучшим интересам ребенка, а также на необходимость привлечения обоих родителей к участию в деле, если между ними существует конфликт относительно выбора ребенком брачного партнера.

Обстоятельства дела №159/125/24

В суд обратилась девушка, достигшая шестнадцатилетнего возраста, с заявлением о предоставлении ей права на брак с совершеннолетним партнером. Она указывала, что их отношения являются длительными, добровольными, основываются на взаимных чувствах и желании создать семью. Отец заявительницы не возражал против брака, так же как и орган опеки и попечительства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, мотивировав это тем, что заявительница не доказала, что заключение брака до достижения брачного возраста соответствует ее интересам. Апелляционный суд согласился с таким выводом, дополнительно отметив, что заявительница не обжаловала решение самостоятельно, а также обратив внимание на значительную разницу в возрасте между нею и партнером и на конфликтные отношения с матерью.

Партнер заявительницы подал апелляционную, а затем и кассационную жалобу. Заявительница обе жалобы полностью поддержала, просила отменить решения судов и предоставить ей право на брак.

Правовая позиция Верховного Суда

Относительно права на обжалование

Верховный Суд пришел к выводу, что в делах о предоставлении права на брак право на обжалование имеет не только несовершеннолетний заявитель, но и заинтересованное лицо — тот, с кем планируется заключение брака. Поскольку закон предусматривает предоставление права на брак с конкретным лицом, дальнейшая реализация этого права возможна лишь при наличии общего интереса и совместного волеизъявления обеих сторон.

Поэтому если несовершеннолетнее лицо не подало собственной апелляционной или кассационной жалобы, но признало и поддержало жалобы партнера, это не означает его согласия с отказом суда. В таких условиях отсутствие отдельной жалобы от заявительницы не препятствует пересмотру судебных решений.

Относительно участия родителей в деле

Суд также обратил внимание, что в делах отдельного производства о предоставлении права на брак к участию должны быть привлечены один или оба родителя. Если суду известно о конфликте между ребенком и одним из родителей, который может иметь значение для оценки рисков и угроз для ребенка, такой родитель должен быть привлечен как заинтересованное лицо.

Непривлечение матери заявительницы, с которой у нее были неприязненные отношения из-за выбора партнера, Верховный Суд признал процессуальным недостатком, поскольку это сделало невозможной полную оценку обстоятельств дела.

Относительно критериев отказа в предоставлении права на брак

Верховный Суд подчеркнул, что отказ в предоставлении права на брак лицу, достигшему шестнадцати лет, является вмешательством в его право на уважение частной и семейной жизни. Такое вмешательство допустимо лишь при наличии убедительных оснований.

Суд может отказать в предоставлении права на брак только тогда, когда установит, что заключение брака противоречит интересам заявителя, в частности из-за:

отсутствия свободного волеизъявления;

принуждения или признаков домашнего насилия;

злоупотребления доверием или имущественных рисков;

психологической, моральной или социальной незрелости;

непонимания последствий брака.

При этом Верховный Суд отметил, что обязанность доказывания не может быть возложена исключительно на несовершеннолетнее лицо. В такой категории дел суд должен играть активную роль и самостоятельно проверять наличие или отсутствие рисков для ребенка.

Результат рассмотрения

Кассационный гражданский суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд подчеркнул, что без установления конкретных угроз или рисков для несовершеннолетней заявительницы отказ в предоставлении права на брак является преждевременным.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

