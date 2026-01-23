Утримання трьох неповнолітніх дітей є достатньою підставою для звільнення з військової служби — рішення суду

Суд визнав протиправною відмову військової частини та зобов’язав звільнити мобілізованого військовослужбовця.

Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця Національної гвардії України та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби у зв’язку з утриманням трьох неповнолітніх дітей. Суд дійшов висновку, що відмова командування, мотивована «ненаданням інформації про інших членів сім’ї», не ґрунтується на законі й порушує норми законодавства про військову службу в умовах воєнного стану.

Обставини справи №560/19547/25

Старший солдат Національної гвардії України, мобілізований під час дії воєнного стану, у листопаді 2025 року подав командиру військової частини рапорт про звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Підставою він указав перебування на утриманні трьох дітей віком до 18 років — підпункт «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу».

До рапорту військовослужбовець додав документи, які підтверджували сімейний стан і склад сім’ї: проживання з дружиною та трьома дітьми, визнання сім’ї багатодітною органами соцзахисту, а також факт повного утримання дітей.

У відповідь військова частина листом від 11 листопада 2025 року відмовила у звільненні, пославшись на те, що заявник «не надав інформацію про решту членів сім’ї». Відповідач не подав відзиву до суду і не обґрунтував, які саме відомості вважав необхідними та чому їх відсутність перешкоджає застосуванню норми закону.

Не погодившись із такою відмовою, військовослужбовець звернувся до суду з вимогою визнати дії військової частини протиправними та зобов’язати її звільнити його зі служби.

Правова оцінка суду

Суд нагадав, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які проходять службу за призовом під час мобілізації, можуть бути звільнені за сімейними обставинами, зокрема у разі перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

Дослідивши докази, суд установив:

позивач перебуває у шлюбі та фактично проживає з трьома неповнолітніми дітьми;

сім’я офіційно визнана багатодітною, а діти перебувають на утриманні позивача;

закон не ставить реалізацію права на звільнення у залежність від подання додаткових відомостей про «інших членів сім’ї», якщо ключова умова — утримання трьох дітей — підтверджена належними доказами.

Окремо суд звернув увагу, що раніше позивача вже звільняли з військової служби з тих самих підстав, що також підтверджує правомірність його вимог.

Відтак суд дійшов висновку: відмова військової частини є необґрунтованою та суперечить вимогам закону, а дії суб’єкта владних повноважень — протиправними.

Рішення суду

Хмельницький окружний адміністративний суд:

визнав протиправними дії військової частини щодо відмови у звільненні військовослужбовця;

зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби на підставі підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» — у зв’язку з утриманням трьох і більше дітей віком до 18 років;

судові витрати не розподіляв.

Рішення набирає законної сили після спливу строку апеляційного оскарження, якщо апеляцію не подано. Оскаржити його можна до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів.

