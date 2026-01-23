Содержание трех несовершеннолетних детей является достаточным основанием для увольнения с военной службы — решение суда

Суд признал противоправным отказ воинской части и обязал уволить мобилизованного военнослужащего.

Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего Национальной гвардии Украины и обязал воинскую часть уволить его со службы в связи с содержанием трех несовершеннолетних детей. Суд пришел к выводу, что отказ командования, мотивированный «непредоставлением информации о других членах семьи», не основан на законе и нарушает нормы законодательства о военной службе в условиях военного положения.

Обстоятельства дела №560/19547/25

Старший солдат Национальной гвардии Украины, мобилизованный во время действия военного положения, в ноябре 2025 года подал командиру воинской части рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам. Основанием он указал нахождение на его содержании трех детей в возрасте до 18 лет — подпункт «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

К рапорту военнослужащий приложил документы, подтверждающие семейное положение и состав семьи: совместное проживание с супругой и тремя детьми, признание семьи многодетной органами социальной защиты, а также факт полного содержания детей.

В ответ воинская часть письмом от 11 ноября 2025 года отказала в увольнении, сославшись на то, что заявитель «не предоставил информацию об остальных членах семьи». Ответчик не подал отзыв в суд и не обосновал, какие именно сведения считал необходимыми и почему их отсутствие препятствует применению нормы закона.

Не согласившись с таким отказом, военнослужащий обратился в суд с требованием признать действия воинской части противоправными и обязать ее уволить его со службы.

Правовая оценка суда

Суд напомнил, что во время действия военного положения военнослужащие, проходящие службу по призыву во время мобилизации, могут быть уволены по семейным обстоятельствам, в частности в случае нахождения на их содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет, если они не выразили желания продолжать службу.

Исследовав доказательства, суд установил:

истец состоит в браке и фактически проживает с тремя несовершеннолетними детьми;

семья официально признана многодетной, а дети находятся на содержании истца;

закон не ставит реализацию права на увольнение в зависимость от предоставления дополнительных сведений об «иных членах семьи», если ключевое условие — содержание трех детей — подтверждено надлежащими доказательствами.

Отдельно суд обратил внимание, что ранее истец уже был уволен с военной службы по тем же основаниям, что также подтверждает правомерность его требований.

Таким образом, суд пришел к выводу: отказ воинской части является необоснованным и противоречит требованиям закона, а действия субъекта властных полномочий — противоправными.

Решение суда

Хмельницкий окружной административный суд:

признал противоправными действия воинской части относительно отказа в увольнении военнослужащего;

обязал воинскую часть уволить его с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с содержанием трех и более детей в возрасте до 18 лет;

судебные расходы не распределял.

Решение вступает в законную силу после истечения срока апелляционного обжалования, если апелляционная жалоба не подана. Обжаловать его можно в Седьмой апелляционный административный суд в течение тридцати дней.

