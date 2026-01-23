Суд звільнив від кримінальної відповідальності за СЗЧ військового, який повертається на військову службу

Суд скасував обвинувальний вирок за самовільне залишення військової частини, звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження у справі.

Хмельницький апеляційний суд скасував вирок у справі про самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану та за клопотанням обвинуваченого застосував щодо нього передбачений законом механізм звільнення від кримінальної відповідальності. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За вироком, у жовтні 2023 року військовослужбовець ЗСУ за контрактом самовільно залишив військову частину, припинив виконувати обв’язки військової служби й проводив час на власний розсуд, допоки за кілька місяців Військова служба правопорядку Збройних сил України не виявила його за місцем проживання.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (частина 5 статті 407 КК України) та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Вирок оскаржив захисник обвинуваченого: просив призначити підзахисному більш м’яке покарання. Та до початку розгляду апеляційної скарги обвинувачений подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України та закриття кримінального провадження. Він пояснив, що має намір повернутися до військової частини для продовження проходження військової служби. Командир в/ч надав на це письмову згоду.

У судовому засіданні обвинувачений і захисник просили задовольнити клопотання. Прокурор проти його задоволення не заперечував.

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до ч. 5 ст. 401 КК України, військовослужбовець, який під час дії воєнного стану вперше вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 цього Кодексу, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він:

- добровільно звернувся із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби;

- є письмова згода командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження цим військовослужбовцем військової служби.

Як встановив апеляційний суд, обвинувачений вперше притягається до кримінальної відповідальності, у листі командира в/ч йдеться, що військова частина надає згоду на його проходження військової служби на вакантній посаді майстра ремонтно-механічної майстерні.

«Отже, у цьому провадженні наявна сукупність умов для звільнення особи від кримінальної відповідальності, визначених ч. 5 ст. 401 КК України», – констатував апеляційний суд.

Відтак апеляційний суд задовольнив клопотання обвинуваченого: скасував обвинувальний вирок за самовільне залишення військової частини, звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження у справі.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 682/960/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

