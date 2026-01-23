  1. Судова практика
  В Україні

Суд звільнив від кримінальної відповідальності за СЗЧ військового, який повертається на військову службу

10:24, 23 січня 2026
Суд скасував обвинувальний вирок за самовільне залишення військової частини, звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження у справі.
Фото: tsn.ua
Хмельницький апеляційний суд скасував вирок у справі про самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану та за клопотанням обвинуваченого застосував щодо нього передбачений законом механізм звільнення від кримінальної відповідальності. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За вироком, у жовтні 2023 року військовослужбовець ЗСУ за контрактом самовільно залишив військову частину, припинив виконувати обв’язки військової служби й проводив час на власний розсуд, допоки за кілька місяців Військова служба правопорядку Збройних сил України не виявила його за місцем проживання.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (частина 5 статті 407 КК України) та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Вирок оскаржив захисник обвинуваченого: просив призначити підзахисному більш м’яке покарання. Та до початку розгляду апеляційної скарги обвинувачений подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України та закриття кримінального провадження. Він пояснив, що має намір повернутися до військової частини для продовження проходження військової служби. Командир в/ч надав на це письмову згоду.

У судовому засіданні обвинувачений і захисник просили задовольнити клопотання. Прокурор проти його задоволення не заперечував.

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до ч. 5 ст. 401 КК України, військовослужбовець, який під час дії воєнного стану вперше вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 цього Кодексу, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він:

- добровільно звернувся із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби;

- є письмова згода командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження цим військовослужбовцем військової служби.

Як встановив апеляційний суд, обвинувачений вперше притягається до кримінальної відповідальності, у листі командира в/ч йдеться, що військова частина надає згоду на його проходження військової служби на вакантній посаді майстра ремонтно-механічної майстерні.

«Отже, у цьому провадженні наявна сукупність умов для звільнення особи від кримінальної відповідальності, визначених ч. 5 ст. 401 КК України», – констатував апеляційний суд.

Відтак апеляційний суд задовольнив клопотання обвинуваченого: скасував обвинувальний вирок за самовільне залишення військової частини, звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження у справі.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 682/960/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

суд рішення суду Хмельницький судова практика

