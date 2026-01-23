  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд освободил от уголовной ответственности за СЗЧ военнослужащего, который возвращается на военную службу

10:24, 23 января 2026
Суд отменил обвинительный приговор за самовольное оставление воинской части, освободил его от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство по делу.
Суд освободил от уголовной ответственности за СЗЧ военнослужащего, который возвращается на военную службу
Фото: tsn.ua
Хмельницкий апелляционный суд отменил приговор по делу о самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения и по ходатайству обвиняемого применил к нему предусмотренный законом механизм освобождения от уголовной ответственности. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно приговору, в октябре 2023 года военнослужащий ВСУ по контракту самовольно оставил воинскую часть, прекратил выполнение обязанностей военной службы и проводил время по собственному усмотрению до тех пор, пока через несколько месяцев Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины не обнаружила его по месту проживания.

Славутский горрайонный суд Хмельницкой области признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (часть 5 статьи 407 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор обжаловал защитник обвиняемого: просил назначить подзащитному более мягкое наказание. Однако до начала рассмотрения апелляционной жалобы обвиняемый подал ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности на основании части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины и закрытии уголовного производства. Он пояснил, что намерен вернуться в воинскую часть для продолжения прохождения военной службы. Командир в/ч предоставил на это письменное согласие.

В судебном заседании обвиняемый и защитник просили удовлетворить ходатайство. Прокурор против его удовлетворения не возражал.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с ч. 5 ст. 401 УК Украины военнослужащий, который во время действия военного положения впервые совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 данного Кодекса, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он:

  • добровольно обратился с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть либо к месту службы для продолжения прохождения военной службы;
  • имеется письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения этим военнослужащим военной службы.

Как установил апелляционный суд, обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, в письме командира в/ч указано, что воинская часть предоставляет согласие на прохождение им военной службы на вакантной должности мастера ремонтно-механической мастерской.

«Таким образом, в данном производстве имеется совокупность условий для освобождения лица от уголовной ответственности, определенных ч. 5 ст. 401 УК Украины», — констатировал апелляционный суд.

Следовательно, апелляционный суд удовлетворил ходатайство обвиняемого: отменил обвинительный приговор за самовольное оставление воинской части, освободил его от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство по делу.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 682/960/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

