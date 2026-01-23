  1. Судова практика
Непроживання не звільняє від оплати: суд стягнув з співвласниці квартири борг за комунальні послуги

17:30, 23 січня 2026
Суд підтвердив право співвласника, який сплатив обов’язкові платежі, на стягнення частки витрат у порядку регресу.
Непроживання не звільняє від оплати: суд стягнув з співвласниці квартири борг за комунальні послуги
Ілюстративне фото, джерело - depositphotos
Івано-Франківський міський суд задовольнив позов співвласниці квартири про стягнення з іншої співвласниці витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Суд визнав, що обов’язок брати участь у витратах на утримання спільного майна не залежить від фактичного проживання у квартирі, а співвласник, який самостійно сплатив обов’язкові платежі, має право на їх відшкодування в судовому порядку.

Обставини справи №344/19196/24

Позивачка є співвласницею квартири та фактично в ній проживає. Відповідачці належить 1/3 частки у праві спільної часткової власності. Водночас з моменту набуття права власності вона систематично не брала участі в оплаті житлово-комунальних послуг.

Позивачка протягом тривалого часу самостійно сплачувала обов’язкові платежі, зокрема:

  • за утримання будинку та прибудинкової території,
  • за теплопостачання (централізоване опалення),
  • за розподіл природного газу,
  • за абонентське обслуговування з постачання холодної води.
  • За період із серпня 2023 року утворилася заборгованість у розмірі 7608,17 грн, що становить третину загальної суми витрат, сплачених позивачкою.

Раніше між тими самими сторонами вже розглядався аналогічний спір: попереднім рішенням суду, залишеним без змін апеляційною інстанцією, було підтверджено право позивачки на стягнення з відповідачки частини комунальних витрат за попередній період.

Оскільки добровільно врегулювати питання не вдалося, позивачка звернулася до суду з новим позовом.

Позиція суду та правова оцінка

Суд встановив факт спільної часткової власності на квартиру та підтвердив, що нараховані житлово-комунальні послуги є об’єктивно необхідними для утримання спільного майна і не залежать від фактичного користування ним.

У рішенні наголошено, що відповідно до положень Цивільного кодексу України кожен співвласник зобов’язаний:

  • утримувати належне йому майно;
  • брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна пропорційно своїй частці.

Суд також послався на правову позицію Верховного Суду, згідно з якою співвласник, який виконав солідарний обов’язок зі сплати необхідних витрат, має право на зворотну вимогу (регрес) до іншого співвласника, який ухилявся від участі у таких витратах.

Надані позивачкою платіжні документи підтвердили фактичне несення витрат, а відповідачка не подала відзиву на позов і не надала заперечень щодо розміру або обґрунтованості заявлених сум.

Рішення суду

Суд задовольнив позов у повному обсязі та постановив:

  • стягнути з відповідачки на користь позивачки 7608 грн 17 коп. витрат, сплачених за житлово-комунальні послуги;
  • стягнути з відповідачки 1211 грн 20 коп. судового збору в дохід держави.

