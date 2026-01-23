Непроживание не освобождает от оплаты: суд взыскал с совладелицы квартиры задолженность за коммунальные услуги

Суд подтвердил право совладельца, который уплатил обязательные платежи, на взыскание части расходов в порядке регресса.

Иллюстративное фото, источник - depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковский городской суд удовлетворил иск совладелицы квартиры о взыскании с другой совладелицы расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Суд признал, что обязанность участвовать в расходах на содержание общего имущества не зависит от фактического проживания в квартире, а совладелец, который самостоятельно оплатил обязательные платежи, имеет право на их возмещение в судебном порядке.

Обстоятельства дела №344/19196/24

Истец является совладелицей квартиры и фактически в ней проживает. Ответчице принадлежит 1/3 доли в праве общей долевой собственности. В то же время с момента приобретения права собственности она систематически не принимала участия в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Истец в течение длительного времени самостоятельно оплачивала обязательные платежи, в частности:

за содержание дома и придомовой территории,

за теплоснабжение (централизованное отопление),

за распределение природного газа,

за абонентское обслуживание по поставке холодной воды.

За период с августа 2023 года образовалась задолженность в размере 7608,17 грн, что составляет треть общей суммы расходов, уплаченных истцом.

Ранее между теми же сторонами уже рассматривался аналогичный спор: предыдущим решением суда, оставленным без изменений апелляционной инстанцией, было подтверждено право истца на взыскание с ответчицы части коммунальных расходов за предыдущий период.

Поскольку добровольно урегулировать вопрос не удалось, истец обратилась в суд с новым иском.

Позиция суда и правовая оценка

Суд установил факт общей долевой собственности на квартиру и подтвердил, что начисленные жилищно-коммунальные услуги являются объективно необходимыми для содержания общего имущества и не зависят от фактического пользования им.

В решении отмечено, что в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины каждый совладелец обязан:

содержать принадлежащее ему имущество;

участвовать в расходах на управление, содержание и сохранение общего имущества пропорционально своей доле.

Суд также сослался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой совладелец, который исполнил солидарную обязанность по оплате необходимых расходов, имеет право на обратное требование (регресс) к другому совладельцу, который уклонялся от участия в таких расходах.

Предоставленные истцом платежные документы подтвердили фактическое несение расходов, а ответчица не подала отзыв на иск и не представила возражений относительно размера или обоснованности заявленных сумм.

Решение суда

Суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил:

взыскать с ответчицы в пользу истца 7608 грн 17 коп. расходов, уплаченных за жилищно-коммунальные услуги;

взыскать с ответчицы 1211 грн 20 коп. судебного сбора в доход государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.