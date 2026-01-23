  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Непроживание не освобождает от оплаты: суд взыскал с совладелицы квартиры задолженность за коммунальные услуги

17:30, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд подтвердил право совладельца, который уплатил обязательные платежи, на взыскание части расходов в порядке регресса.
Непроживание не освобождает от оплаты: суд взыскал с совладелицы квартиры задолженность за коммунальные услуги
Иллюстративное фото, источник - depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковский городской суд удовлетворил иск совладелицы квартиры о взыскании с другой совладелицы расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Суд признал, что обязанность участвовать в расходах на содержание общего имущества не зависит от фактического проживания в квартире, а совладелец, который самостоятельно оплатил обязательные платежи, имеет право на их возмещение в судебном порядке.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела №344/19196/24

Истец является совладелицей квартиры и фактически в ней проживает. Ответчице принадлежит 1/3 доли в праве общей долевой собственности. В то же время с момента приобретения права собственности она систематически не принимала участия в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Истец в течение длительного времени самостоятельно оплачивала обязательные платежи, в частности:

  • за содержание дома и придомовой территории,
  • за теплоснабжение (централизованное отопление),
  • за распределение природного газа,
  • за абонентское обслуживание по поставке холодной воды.

За период с августа 2023 года образовалась задолженность в размере 7608,17 грн, что составляет треть общей суммы расходов, уплаченных истцом.

Ранее между теми же сторонами уже рассматривался аналогичный спор: предыдущим решением суда, оставленным без изменений апелляционной инстанцией, было подтверждено право истца на взыскание с ответчицы части коммунальных расходов за предыдущий период.

Поскольку добровольно урегулировать вопрос не удалось, истец обратилась в суд с новым иском.

Позиция суда и правовая оценка

Суд установил факт общей долевой собственности на квартиру и подтвердил, что начисленные жилищно-коммунальные услуги являются объективно необходимыми для содержания общего имущества и не зависят от фактического пользования им.

В решении отмечено, что в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины каждый совладелец обязан:

  • содержать принадлежащее ему имущество;
  • участвовать в расходах на управление, содержание и сохранение общего имущества пропорционально своей доле.

Суд также сослался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой совладелец, который исполнил солидарную обязанность по оплате необходимых расходов, имеет право на обратное требование (регресс) к другому совладельцу, который уклонялся от участия в таких расходах.

Предоставленные истцом платежные документы подтвердили фактическое несение расходов, а ответчица не подала отзыв на иск и не представила возражений относительно размера или обоснованности заявленных сумм.

Решение суда

Суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил:

  • взыскать с ответчицы в пользу истца 7608 грн 17 коп. расходов, уплаченных за жилищно-коммунальные услуги;
  • взыскать с ответчицы 1211 грн 20 коп. судебного сбора в доход государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика коммунальные услуги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]