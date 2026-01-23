Втік з автомобіля дорогою до пункту збору: на Полтавщині судили військовозобов’язаного

Після отримання повістки чоловік самовільно залишив транспорт супроводу та не прибув до військової частини.

На Полтавщині суд виніс вирок у справі про ухилення від мобілізації. Військовозобов’язаного, який після вручення повістки самовільно залишив транспорт під час прямування до пункту збору, визнали винним. Чоловікові призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від реального відбування покарання з випробуванням на два роки. Суд дійшов висновку, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Обставини справи №550/1219/25

Як установив суд, обвинувачений перебував на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до проходження військової служби. Після цього його включили до складу команди конкретної військової частини для подальшого призову за мобілізацією.

11 липня 2025 року в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловікові вручили мобілізаційне розпорядження і повістку на відправку до Збройних Сил України того ж дня. Його також офіційно попередили про кримінальну відповідальність у разі неприбуття.

Попри це, під час прямування до пункту попереднього збору в місті Полтава військовозобов’язаний під час зупинки транспорту самовільно залишив автомобіль супроводу та зник у невідомому напрямку. Таким чином він фактично ухилився від відправки до військової частини, що було зафіксовано відповідним рапортом.

Суд дійшов висновку, що дії чоловіка були умисними: він усвідомлював обов’язок проходження військової служби, не мав законних підстав для відстрочки чи звільнення від мобілізації та діяв з метою уникнення призову.

Позиції сторін

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив викладені в обвинувальному акті обставини та щиро розкаявся. Він просив суд не призначати суворого покарання.

Прокурор наполягав на винуватості особи за ст. 336 Кримінального кодексу України та просив призначити покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з випробуванням строком на два роки.

Захист, зі свого боку, звертав увагу на пом’якшуючі обставини: відсутність судимостей, позитивні характеристики, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, а також факт бронювання, яке давало відстрочку від призову в подальшому. Захисник просила призначити три роки позбавлення волі з випробуванням.

З огляду на визнання вини та відсутність спору щодо фактичних обставин, судовий розгляд було проведено в скороченому порядку — без дослідження всіх доказів.

Що вирішив суд

Оцінивши зібрані матеріали, суд визнав доведеним факт ухилення від призову під час мобілізації та кваліфікував дії обвинуваченого за ст. 336 КК України.

При призначенні покарання суд врахував:

тяжкість вчиненого злочину;

щире каяття та активне сприяння розкриттю правопорушення;

відсутність обтяжуючих обставин;

позитивні характеристики та сімейний стан обвинуваченого.

У результаті суд призначив три роки позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на два роки. На цей період на нього покладено обов’язки з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Водночас суд наголосив: звільнення від відбування покарання з випробуванням не означає звільнення від військового обов’язку. Засуджений залишається військовозобов’язаним і підлягає призову під час мобілізації на загальних підставах.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів.

