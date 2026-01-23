  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Сбежал из автомобиля по дороге к пункту сбора: на Полтавщине судили военнообязанного

15:06, 23 января 2026
После получения повестки мужчина самовольно покинул транспорт сопровождения и не прибыл в воинскую часть.
Коллаж: sud.ua
На Полтавщине суд вынес приговор по делу об уклонении от мобилизации. Военнообязанного, который после вручения повестки самовольно покинул транспорт во время следования к пункту сбора, признали виновным. Мужчине назначили три года лишения свободы, однако освободили от реального отбывания наказания с испытанием сроком на два года. Суд пришел к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества.

Обстоятельства дела №550/1219/25

Как установил суд, обвиняемый состоял на воинском учете, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к прохождению военной службы. После этого его включили в состав команды конкретной воинской части для дальнейшего призыва по мобилизации.

11 июля 2025 года в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки мужчине вручили мобилизационное предписание и повестку на отправку в Вооруженные Силы Украины в тот же день. Его также официально предупредили об уголовной ответственности в случае неприбытия.

Несмотря на это, во время следования к пункту предварительного сбора в городе Полтава военнообязанный при остановке транспорта самовольно покинул автомобиль сопровождения и скрылся в неизвестном направлении. Таким образом он фактически уклонился от отправки в воинскую часть, что было зафиксировано соответствующим рапортом.

Суд пришел к выводу, что действия мужчины были умышленными: он осознавал обязанность прохождения военной службы, не имел законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации и действовал с целью уклонения от призыва.

Позиции сторон

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил изложенные в обвинительном акте обстоятельства и искренне раскаялся. Он просил суд не назначать сурового наказания.

Прокурор настаивал на виновности лица по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и просил назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытанием сроком на два года.

Защита, со своей стороны, обращала внимание на смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также факт бронирования, которое давало отсрочку от призыва в дальнейшем. Защитник просила назначить три года лишения свободы с испытанием.

С учетом признания вины и отсутствия спора относительно фактических обстоятельств судебное разбирательство было проведено в сокращенном порядке — без исследования всех доказательств.

Что решил суд

Оценив собранные материалы, суд признал доказанным факт уклонения от призыва во время мобилизации и квалифицировал действия обвиняемого по ст. 336 УК Украины.

При назначении наказания суд учел:

  • тяжесть совершенного преступления;
  • искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию правонарушения;
  • отсутствие отягчающих обстоятельств;
  • положительные характеристики и семейное положение обвиняемого.

В результате суд назначил три года лишения свободы, но освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на два года. На этот период на него возложены обязанности являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

В то же время суд подчеркнул: освобождение от отбывания наказания с испытанием не означает освобождение от воинской обязанности. Осужденный остается военнообязанным и подлежит призыву во время мобилизации на общих основаниях.

Приговор может быть обжалован в Полтавский апелляционный суд в течение 30 дней.

суд армия повестка судебная практика приговор ТЦК мобилизация военнообязанный военная служба автомобиль

