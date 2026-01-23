Агресивна поведінка під час судового розгляду не є допустимим способом відстоювання прав — Верховний Суд

Верховний Суд розглянув касаційні скарги у справі про хуліганство в приміщенні суду.

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційні скарги засудженого та його захисника на вирок районного суду і ухвалу апеляційного суду, якими особу визнано винуватою у вчиненні хуліганства та призначено покарання у виді обмеження волі.

Сторона захисту наполягала, що поведінка засудженого була спрямована на захист своїх процесуальних прав, а не на грубе порушення громадського порядку, у зв’язку з чим просила скасувати судові рішення та закрити кримінальне провадження.

Обставини справи № 761/42711/16-к

Судами встановлено, що обвинувачений під час перебування у приміщенні районного суду міста Києва в денний час грубо порушував громадський порядок. Він нецензурно висловлювався на адресу судді та учасників судового засідання, ігнорував зауваження припинити таку поведінку, відірвав прикріплену до підлоги дерев’яну лавку та намагався пошкодити загорожу для утримання арештованих осіб. Згодом, перебуваючи в іншій залі суду, він вирвав частину лавки та кинув її в телевізор, який було знищено, чим завдав матеріальної шкоди державному органу. Дії особи кваліфіковано за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України.

Суд першої інстанції визнав особу винуватою у хуліганстві та призначив покарання з урахуванням характеру і тяжкості вчиненого, а також зобов’язав відшкодувати завдану шкоду. Апеляційний суд, перевіривши доводи сторони захисту, дійшов висновку, що фактичні обставини справи встановлено правильно, докази оцінено з дотриманням вимог кримінального процесуального закону, а правова кваліфікація дій є обґрунтованою, у зв’язку з чим залишив вирок без змін.

Позиції та висновки Верховного Суду

Розглядаючи касаційні скарги, Верховний Суд зазначив, що підставами для скасування судових рішень є лише істотні порушення кримінального процесуального закону або неправильне застосування кримінального закону. Перевіривши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що висновки судів попередніх інстанцій ґрунтуються на належних і допустимих доказах, оцінених у сукупності.

Колегія суддів наголосила, що характер дій засудженого, їх зухвалість, місце вчинення та спосіб поведінки свідчать про наявність умислу на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Аргументи сторони захисту про те, що особа діяла виключно з метою захисту своїх прав, були визнані безпідставними, оскільки засуджений мав можливість відстоювати свої інтереси у передбачений законом спосіб.

Верховний Суд також дійшов висновку, що апеляційний розгляд проведено з дотриманням вимог кримінального процесуального закону, а призначене покарання відповідає вимогам справедливості та є достатнім для виправлення засудженого і запобігання вчиненню нових злочинів. За таких обставин касаційні скарги залишено без задоволення, а судові рішення — без змін.

