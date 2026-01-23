Агрессивное поведение во время судебного разбирательства не является допустимым способом отстаивания прав — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы по делу о хулиганстве в помещении суда.

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его защитника на приговор районного суда и определение апелляционного суда, которыми лицо признано виновным в совершении хулиганства и назначено наказание в виде ограничения свободы. Сторона защиты настаивала, что поведение осужденного было направлено на защиту своих процессуальных прав, а не на грубое нарушение общественного порядка, в связи с чем просила отменить судебные решения и закрыть уголовное производство.

Обстоятельства дела № 761/42711/16-к

Судами установлено, что обвиняемый во время пребывания в помещении районного суда города Киева в дневное время грубо нарушал общественный порядок. Он нецензурно выражался в адрес судьи и участников судебного заседания, игнорировал замечания прекратить такое поведение, оторвал прикреплённую к полу деревянную скамью и пытался повредить ограждение для содержания арестованных лиц. Впоследствии, находясь в другом зале суда, он вырвал часть скамьи и бросил её в телевизор, который был уничтожен, чем причинил материальный ущерб государственному органу. Действия лица квалифицированы по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Суд первой инстанции признал лицо виновным в хулиганстве и назначил наказание с учётом характера и тяжести совершённого, а также обязал возместить причинённый ущерб. Апелляционный суд, проверив доводы стороны защиты, пришёл к выводу, что фактические обстоятельства дела установлены правильно, доказательства оценены с соблюдением требований уголовного процессуального закона, а правовая квалификация действий является обоснованной, в связи с чем оставил приговор без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Рассматривая кассационные жалобы, Верховный Суд отметил, что основаниями для отмены судебных решений являются лишь существенные нарушения уголовного процессуального закона или неправильное применение уголовного закона. Проверив материалы производства, суд пришёл к выводу, что выводы судов предыдущих инстанций основываются на надлежащих и допустимых доказательствах, оценённых в совокупности.

Коллегия судей подчеркнула, что характер действий осуждённого, их дерзость, место совершения и способ поведения свидетельствуют о наличии умысла на грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Аргументы стороны защиты о том, что лицо действовало исключительно с целью защиты своих прав, были признаны необоснованными, поскольку осуждённый имел возможность отстаивать свои интересы предусмотренным законом способом.

Верховный Суд также пришёл к выводу, что апелляционное рассмотрение проведено с соблюдением требований уголовного процессуального закона, а назначенное наказание соответствует требованиям справедливости и является достаточным для исправления осуждённого и предотвращения совершения новых преступлений. При таких обстоятельствах кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, а судебные решения — без изменений.

