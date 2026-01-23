  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Агрессивное поведение во время судебного разбирательства не является допустимым способом отстаивания прав — Верховный Суд

16:45, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы по делу о хулиганстве в помещении суда.
Агрессивное поведение во время судебного разбирательства не является допустимым способом отстаивания прав — Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его защитника на приговор районного суда и определение апелляционного суда, которыми лицо признано виновным в совершении хулиганства и назначено наказание в виде ограничения свободы. Сторона защиты настаивала, что поведение осужденного было направлено на защиту своих процессуальных прав, а не на грубое нарушение общественного порядка, в связи с чем просила отменить судебные решения и закрыть уголовное производство.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 761/42711/16-к

Судами установлено, что обвиняемый во время пребывания в помещении районного суда города Киева в дневное время грубо нарушал общественный порядок. Он нецензурно выражался в адрес судьи и участников судебного заседания, игнорировал замечания прекратить такое поведение, оторвал прикреплённую к полу деревянную скамью и пытался повредить ограждение для содержания арестованных лиц. Впоследствии, находясь в другом зале суда, он вырвал часть скамьи и бросил её в телевизор, который был уничтожен, чем причинил материальный ущерб государственному органу. Действия лица квалифицированы по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Суд первой инстанции признал лицо виновным в хулиганстве и назначил наказание с учётом характера и тяжести совершённого, а также обязал возместить причинённый ущерб. Апелляционный суд, проверив доводы стороны защиты, пришёл к выводу, что фактические обстоятельства дела установлены правильно, доказательства оценены с соблюдением требований уголовного процессуального закона, а правовая квалификация действий является обоснованной, в связи с чем оставил приговор без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Рассматривая кассационные жалобы, Верховный Суд отметил, что основаниями для отмены судебных решений являются лишь существенные нарушения уголовного процессуального закона или неправильное применение уголовного закона. Проверив материалы производства, суд пришёл к выводу, что выводы судов предыдущих инстанций основываются на надлежащих и допустимых доказательствах, оценённых в совокупности.

Коллегия судей подчеркнула, что характер действий осуждённого, их дерзость, место совершения и способ поведения свидетельствуют о наличии умысла на грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Аргументы стороны защиты о том, что лицо действовало исключительно с целью защиты своих прав, были признаны необоснованными, поскольку осуждённый имел возможность отстаивать свои интересы предусмотренным законом способом.

Верховный Суд также пришёл к выводу, что апелляционное рассмотрение проведено с соблюдением требований уголовного процессуального закона, а назначенное наказание соответствует требованиям справедливости и является достаточным для исправления осуждённого и предотвращения совершения новых преступлений. При таких обстоятельствах кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, а судебные решения — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]